Juego por el trono

La industria del entretenimiento global vive un momento de máxima tensión. La posibilidad de que Warner Bros. Discovery (WBD), el hogar de HBO, DC Comics y Warner Bros. Studios, cambie de manos ha desatado una pugna de gigantes. El pulso entre el titán Netflix y el ambicioso bloque Paramount/Skydance no es solo una transacción empresarial; es la consolidación definitiva, hoy por hoy, del streaming.

La clave de esta operación reside en el catálogo. WBD posee la librería de contenido premium más envidiada, pero está ahogada en una deuda superior a los 50.000 millones de dólares. Sus pretendientes ven esta vulnerabilidad como una oportunidad de oro.

Netflix

El líder del streaming, con más de 270 millones de suscriptores, está haciendo su movimiento más audaz. Su oferta, si bien menor en precio total que la de Paramount, se centra en la adquisición de los activos clave: HBO Max, los estudios Warner Bros. y la franquicia DC.

Si Netflix gana, la polarización es irreversible. Crearía una Mega-Plataforma que poseería dos tercios del contenido más consumido en el mundo (junto con Disney). El resultado sería una menor necesidad de innovar y, probablemente, un aumento en el precio de la suscripción.

Paramount y Skydance

El consorcio Paramount Global (dueños de Paramount+ y CBS) y Skydance (productora) han lanzado una OPA por la totalidad de WBD, incluyendo sus redes de cable (CNN, TNT). Su oferta es más alta y pretende ser más atractiva para los accionistas.

Si Paramount gana, evitaría un monopolio de contenido y pondría en el mercado una marca con una fuerza cinematográfica inigualable. Sin embargo, su enfoque híbrido cable + streaming podría diluir la eficiencia.

El fin de las llamadas “guerras de streaming” abre un escenario en el que la diversidad de contenidos tiende a reducirse. La competencia entre plataformas impulsó, durante años, una producción abundante que benefició a creadores y productores independientes, pero la actual lógica de consolidación implica menos actores en el mercado y, por tanto, una distribución más limitada de los recursos. A esto se suma que los altos costos operativos convierten al precio en un objetivo estratégico: quien adquiera WBD buscará sinergias y recortes, aunque ese ahorro difícilmente se reflejará en beneficios para el consumidor y más bien servirá como argumento para encarecer la suscripción “todo incluido”.

En este contexto, el foco se desplazará hacia las franquicias como principal motor de valor. El atractivo central de WBD reside en su portafolio de propiedades intelectuales consolidadas, como DC o Game of Thrones, lo que llevará al nuevo propietario a invertir de forma prioritaria en la explotación de estas marcas ya probadas. Esta estrategia, orientada a minimizar riesgos, podría reducir la inversión en dramas originales y propuestas creativas más arriesgadas, precisamente aquellas que forjaron la reputación y el prestigio histórico de HBO.

En última instancia, el ganador de la guerra por WBD no solo controlará el contenido más valioso de Hollywood, sino que también tendrá el poder de reescribir las reglas de lo que vemos y cuánto pagamos por ello. El resultado será una nueva y más oligopólica estructura en el entretenimiento global.