Inicio
Kien Opina
Paola Andrea Holguín Moreno

Periodista y política nacida en Medellín. Bachiller del colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana (Mejor Bachiller); Comunicadora Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde también cursó Maestría en Estudios Políticos con énfasis en Economía y Desarrollo; estudió Maestría en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra, y cursó Estrategia y Políticas de Defensa, y Curso de Terrorismo y Contrainsurgencia en el Center for Hemispheric Defense Studies, de la National Defense University. Es Senadora de la República por el Centro Democrático en su tercer periodo.

Paola Andrea Holguín Moreno

Potencia deportiva

El Gobierno Petro abandonó el deporte. El recorte acumulado se calcula en $3 billones; pasamos de $813.000 millones en 2022, a $877.000 millones en 2023 y $1.3 billones en 2024, pero solo se ejecutaron $468.000 millones; este año la asignación bajó a $464.000 millones, de los cuales se habían ejecutado $120.000 millones a julio, y el aprobado para 2026 es de $496 mil millones, gracias a la adición de $200.000 millones hecha por el Congreso; por lo tanto, el Ministerio del Deporte no podrá cumplir ninguno de sus programas, las escuelas de talento no tendrán presupuesto para atender 1.300 niños, el déficit del programa de incentivo a medallistas llegará a $27.000 millones, y el programa Deportistas Excelencia, que financia atletas olímpicos y paralímpicos, tendrá menos del 50% de los recursos requeridos ($14.000 millones de los $30.000 millones).

Nosotros entendemos el deporte como una herramienta transversal que impacta salud, educación, productividad, economía e incluso diplomacia; lo concebimos como generador de valores, identidad y cohesión; por eso, nos comprometemos a respetar la Constitución que lo establece como gasto público social, y las leyes que llaman a integrar educación y actividad física, a coordinar la gestión entre Nación y territorios, a desarrollar programas especiales para discapacidad, adulto mayor y sectores vulnerables, a crear espacios deportivos, a promover deporte competitivo y de alto rendimiento, y a fomentar la formación, investigación científica e innovación en deporte.

De hecho, el BID desde 2024 ha definido el deporte como vía para el desarrollo, y por ello viene ampliando programas en la región. Nosotros proponemos seis ejes:

  1. Deporte como parte formal de la política de salud pública, para la prevención de enfermedades no transmisibles, crónicas, y el mejoramiento de la salud mental. Integraremos en la atención primaria de salud la prescripción de actividad física, siguiendo la línea de la OMS y experiencias de la OCDE; reactivaremos y ampliaremos el programa de hábitos y estilos saludables; e incorporaremos el deporte en las rutas de atención en salud mental.
  2. Deporte como herramienta de seguridad. Programas deportivos bien diseñados reducen la exposición de jóvenes a entornos de riesgo y mejoran la convivencia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) facilita guías sobre deporte y prevención del crimen.
  3. Deporte como pilar de la educación. Las Leyes 115 de 1994 y 181 de 1995 establecen educación física, deporte y recreación como parte esencial del currículo. Vamos a restituir becas y créditos condonables para campeones y entrenadores, y a trabajar en estimulación temprana y deporte para primera infancia.
  4. Economía del deporte y grandes eventos. Vamos a acelerar la implementación de la Cuenta Satélite Nacional del Deporte, a crear la estrategia Colombia Sede, tomando como referencia el plan Sport 2030 de Australia, que demuestra que la tasa de retorno es de 7 por cada dólar invertido.
  5. Infraestructura y acceso territorial. De los más de 54.700 escenarios deportivos tenemos que recuperar 16,5% que están en mal estado y 45,5% regular; construir y adecuar 105 escenarios requeridos en Córdoba y Sucre para los Juegos Nacionales, promover uso inteligente de infraestructura en tiempos muertos y combinar escenarios de alta competencia con una red de infraestructura de cercanía.
  6. Sistema, gobernanza y recursos. Vamos a ordenar el sistema, reducir la burocracia y garantizar el presupuesto para programas y deportistas.

La meta es: Colombia potencia deportiva.

Creado Por
Paola Andrea Holguín Moreno
Opinión
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Análisis: ¿Por qué tantos candidatos recogen firmas?
Firmas para la Registraduría
La Registraduría reporta 91 comités presidenciales por firmas. Varios dicen haber superado el millón, un umbral más político que legal rumbo a 2026.
Kién es Kién
Héctor Olimpo: el hijo de la conciliación
Héctor Olimpo en Kién es Kién con Adriana Bernal
Retrato íntimo de Héctor Olimpo: hijo de la conciliación, padre presente y hombre de pueblo marcado por la familia y la superación.
Colombia
Violencia en el Cauca: Gobernador hace llamado urgente al Gobierno
Octavio Guzmán, gobernador del Cauca
El gobernador Octavio Guzmán pidió al Gobierno Nacional medidas urgentes para frenar la ola de violencia en el Cauca y garantizar seguridad en corredores estratégicos como la Vía Panamericana.
Bogotá
Agentes en bici reforzarán seguridad en ciclorrutas de Bogotá
agentes-ciclorrutas-Bogotá-seguridad
La ciudad sumó 141 agentes civiles en moto y creó un equipo en bicicleta que vigilará de forma la red de ciclorrutas para fortalecer la seguridad vial.
Kien Opina
Paola Andrea Holguín Moreno
Jue, 20/11/2025 - 16:44
Potencia deportiva
Paola Andrea Holguín Moreno
Carina Murcia
Jue, 20/11/2025 - 12:14
Conectividad con propósito e inclusión social
Carina Murcia
Mario Huertas
Jue, 20/11/2025 - 09:50
¿Trump y Maduro negocian?
Mario Huertas
Ricardo Felipe Herrera
Jue, 20/11/2025 - 09:41
Cepeda avanza; De La Espriella y Uribe Londoño, la fórmula
Ricardo Felipe Herrera