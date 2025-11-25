Inicio
Luis Pérez Gutiérrez

Estadístico, ejecutivo empresarial, escritor y político colombiano. Ha ejercido como investigador científico en universidades de Europa y Estados Unidos, y ha ocupado cargos destacados como director del ICFES, rector de la Universidad de Antioquia, alcalde de Medellín y exgobernador del departamento de Antioquia.

Luis Pérez Gutiérrez

Subsidio básico universal (IBU)

Para sorpresa del mundo, los grandes ricos del planeta, están proponiendo un impensable subsidio para todos los ciudadanos, un Ingreso Básico Universal (IBU). El IBU es un dinero que el Estado entregará a todas las personas, trabajen o no, sin condiciones, para garantizar un piso mínimo de dignidad económica. El Subsidio para todos, busca avanzar en un nuevo modelo económico para evitar una catástrofe social porque la tecnología producirá riqueza con menos trabajo humano. 

La Inteligencia Artificial es una devastadora del empleo. En los próximos 10 años, 300 millones de empleos van a desaparecer o van a ser transformados, con periodos más cortos de trabajo. (Goldman Sachs Research). Ya no se necesitará tanto trabajo humano. El crecimiento del empleo es insuficiente. Y el mundo va hacia a la nueva era del subempleo masivo. La economía moderna se basa en empleos temporales, o con menos horas semanales, o por tareas (Gig Economy). El mercado laboral está roto en su estructura. La reforma laboral actual NO aplicaría.

La riqueza crecerá, pero el empleo no. Una plataforma tecnológica dominará un mercado entero. Un solo algoritmo puede barrer una empresa. Una app reemplaza a miles de comerciantes. Un modelo de IA puede reemplazar millones de horas hombre. Antes, la Tecnología reemplazó el trabajo físico, hoy reemplaza el cerebro humano. La automatización no solo afecta a Obreros, afecta profesiones completas. 

Otro mal de la Tecnología, es la alta concentración de la riqueza. Antes, la riqueza estaba en tierra, minas y fábricas. Hoy está en datos, algoritmos y plataformas, concentrados en pocas empresas (Google, Nvidia, Microsoft, Meta, OpenAI…).

Visionarios, Milmillonarios Tecnológicos, Intelectuales y Economistas, impulsan la idea de un Ingreso Básico Universal para dar estabilidad a la sociedad. Elon Musk de Tesla; Sam Altman de OPEN AI; Marck Zuckerberg, Facebook; Bill Gates; Jeff Bezos de Amazon, y hasta Barack Obama, Si no proviniera de estas personalidades, el mundo podría creer que es una burla pero es el futuro.

Los recursos para el Subsidio Universal, IBU, los debe buscar cada país con impuestos nuevos sin aumentar los viejos. Se necesitan nuevas economías y nuevas fuentes de riqueza. Es urgente empezar a cambiar la Estrategia Fiscal. Impuestos para la automatización y la hiper productividad, y para Empresas Internacionales que no tributan localmente, Además, Rentas Digitales de los datos colombianos y cobrarle por su uso a las plataformas internacionales. 

La humanidad pareciera estar en una falsa idea de progreso. El grito de los más pobres, se va a subir de tono En todo caso los recursos no van a caer del cielo. Colombia ni siquiera ha empezado a pensar el Tema del IBU. Ignorar el futuro solo traerá más pobreza. Para gobernar el presente hay que viajar al futuro.

 

