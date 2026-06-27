El automovilismo es un deporte de milésimas de segundo y, a veces, de una crueldad tremenda. Eso fue lo que vivió el piloto colombiano Sebastián Montoya en la pista de Red Bull Ring, en Austria. La victoria estuvo en sus manos, pero a tan solo media vuelta del final la perdió por un ataque de John Bennett.

Caos en la largada y zarpazo del colombiano

La carrera Sprint de la FIA Fórmula 2 arrancó con el drama habitual. En la partida, John Bennett le arrebató el liderato a Montoya. Segundos después, una colisión múltiple forzó la entrada del coche de seguridad.

Cuando el Safety Car se retiró, Montoya demostró su categoría. Presionó al británico y, en la vuelta 8, aprovechando el DRS, ejecutó un rebase quirúrgico para recuperar la punta.

El ritmo era demoledor, pero las gomas traseras del coche de PREMA Racing del colombiano empezaron a claudicar. Por eso, en la última vuelta, Bennett —con mejor neumático y DRS— atacó en los metros finales y le arrebató el triunfo a Montoya.

Sebastián cruzó la meta en una agridulce pero enorme segunda posición, seguido por el mexicano Rafael Villagómez en el tercer puesto.

Más allá del resultado, hay que destacar que al hijo del recordado piloto Juan Pablo Montoya le sobra talento. De hecho, firma su primer podio de la temporada y el cuarto desde que compite en la F2.

La revancha llega este domingo en la segunda carrera de la jornada a las 3:10 a. m., donde el mexicano Noel León saldrá desde la pole y Montoya buscará remontar desde el décimo lugar, antes de que el campeonato viaje a su próxima cita en el mítico circuito de Silverstone, Reino Unido.