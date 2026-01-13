Congreso de EE. UU. evalúa desacato a los Clinton por caso Epstein

El pulso político en Washington volvió a intensificarse este martes tras la decisión del expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton de no acudir a testificar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación por el caso Jeffrey Epstein, el financiero condenado por tráfico sexual de menores.

A través de una carta de cuatro páginas, enviada al presidente del comité, el republicano James Comer, los Clinton explicaron las razones de su rechazo. En el documento afirmaron que cada persona debe decidir cuándo está preparada para defender los principios del país, asegurando que, para ellos, “el momento es ahora”.

El comité había fijado la declaración de Bill Clinton para el martes en la mañana y la de Hillary Clinton para el miércoles, luego de las citaciones emitidas el año pasado tras la aparición de ambos en imágenes y documentos relacionados con Epstein y su entorno.

Críticas al manejo de la investigación

En la misiva, los Clinton cuestionaron directamente el liderazgo de James Comer, señalando que las prioridades del Comité de Supervisión han frenado el esclarecimiento de los hechos sobre el rol del Gobierno en el caso Epstein. Además, acusaron al congresista de intentar desviar la atención de los presuntos vínculos del expresidente Donald Trump con Epstein, enfocando el debate en figuras demócratas.

El Comité de Supervisión, de mayoría republicana, es el órgano encargado de fiscalizar al Gobierno y exigir documentos oficiales. Desde allí se difundieron archivos e imágenes del caso antes de que una ley aprobada por ambas cámaras obligara al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos no clasificados relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

Tras la negativa, Comer anunció que la próxima semana el comité votará para declarar a Bill Clinton en desacato al Congreso por no atender la citación legal. “Hemos estado en contacto con su equipo legal durante meses, ofreciendo múltiples oportunidades para comparecer, pero han seguido posponiendo”, afirmó el legislador republicano, calificando la situación como “decepcionante”.

Publicación incompleta de los archivos Epstein

Aunque la normativa fijaba como plazo el 19 de diciembre para divulgar los documentos no clasificados, el Departamento de Justicia solo hizo pública una parte de los archivos, argumentando el gran volumen de información. Días después, la entidad informó que recibió un millón de nuevos documentos vinculados al caso.

Entre los archivos revelados figuran referencias a Bill Clinton, quien mantuvo una relación social con Epstein y viajó en varias ocasiones en su avión para eventos de la Fundación Clinton. El expresidente ha reiterado que no tenía conocimiento de los crímenes, negó haber estado en la isla privada del financiero y rechazó cualquier implicación ilegal.

La negativa de los Clinton suma un nuevo capítulo a un expediente que, desde el suicidio de Epstein en prisión en 2019, continúa provocando choques partidistas, exigencias de transparencia y presiones al sistema judicial, mientras el Congreso evalúa nuevos pasos para avanzar en la investigación.

*Hecha en parte con información de EFE*