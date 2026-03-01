Inicio
Machado dice que regresará a Venezuela en pocas semanas

Dom, 01/03/2026 - 14:50
Desde EE.UU., María Corina Machado anunció que volverá a Venezuela en pocas semanas y dijo que busca una transición democrática y un acuerdo nacional.
EFE

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este domingo, desde Estados Unidos, que regresará a Venezuela “en pocas semanas” con el objetivo de garantizar una transición a la democracia “ordenada, sostenible e indetenible”.

En un mensaje en video difundido a través de redes sociales, Machado aseguró que busca impulsar un gran acuerdo nacional que permita recuperar la gobernabilidad del país y prepararse para “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

“Para todo esto, voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo, como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero”, dijo.

Regreso anunciado y denuncia al chavismo

Machado denunció que los actuales gobernantes venezolanos “son los mismos que han torturado y perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido”.

Agenda en Washington y contexto político

Señaló que, durante su estancia en Estados Unidos, ha sostenido numerosas reuniones, incluidas con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, además de encuentros con 17 senadores y 27 congresistas, a quienes transmitió “el enorme potencial” que tendría una Venezuela democrática.

María Corina Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz, tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el chavismo.

En enero, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que fue depuesto y capturado Nicolás Maduro, la líder opositora se trasladó a Washington y, desde entonces, ha repetido su deseo de volver a su país cuanto antes.

Trump, por su parte, ha tejido una buena relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez -quien fue vicepresidenta de Maduro-, al asegurar que está cumpliendo con sus demandas, incluida la apertura del sector petrolero venezolano para las empresas estadounidenses.

Las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela fueron el 28 de julio de 2024, cuando la autoridad electoral controlada por el chavismo proclamó la victoria de Maduro para un tercer mandato, pese a que la oposición denunció fraude y reivindicó una amplia victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado. EFE

Agencia EFE
María Corina Machado
Nobel de Paz
Venezuela
Mundo
