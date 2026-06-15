Menores de 16 años no podrían usar redes sociales en Reino Unido: ¿Por qué?

El Gobierno de Reino Unido anunció que prohibirá el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X y Snapchat. La medida, impulsada por el primer ministro Keir Starmer, busca endurecer las reglas de seguridad digital para niños y adolescentes.

El Gobierno de Reino Unido anunció una nueva restricción para impedir que los menores de 16 años usen redes sociales. La decisión fue presentada este lunes por el primer ministro Keir Starmer y forma parte de un paquete más amplio de protección infantil en internet.

La medida afectaría a plataformas de interacción entre usuarios, entre ellas TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X y Snapchat. El Ejecutivo británico indicó que no pretende incluir servicios de mensajería como WhatsApp y Signal, ni plataformas educativas, de comercio electrónico o de música en streaming, que quedarían dentro de una lista de excepciones.

¿Qué plataformas quedarían cubiertas?

El modelo que estudia Londres toma como referencia la regulación de Australia, pero el Gobierno británico asegura que irá más allá de una prohibición general de redes sociales. También prevé bloquear funciones consideradas de riesgo para menores, como transmisiones en vivo realizadas por usuarios menores de 16 años y mecanismos que permitan la comunicación de desconocidos con niños.

Ese punto incluye servicios de videojuegos, aunque el Gobierno aclaró que la restricción no impediría que los menores participen en partidas multijugador en línea. La intención es limitar formas de contacto directo entre usuarios desconocidos y menores de edad.

El plan también contempla reglas por defecto para jóvenes de 16 y 17 años, con el fin de evitar que las protecciones desaparezcan al cumplir 16. Además, el Ejecutivo estudiará restricciones nocturnas y pausas en el desplazamiento infinito de contenidos para menores de 18 años.

Consulta pública y verificación de edad

El anuncio llega después de una consulta nacional sobre la relación de los menores con las redes sociales. Según el Gobierno británico, el proceso recibió más de 116.000 respuestas de padres, niños y expertos. Nueve de cada diez padres que participaron apoyaron una prohibición para menores de 16 años.

Para aplicar la medida, las plataformas tendrían que implementar mecanismos de verificación de edad. La Oficina de Comunicaciones, Ofcom, hará un estudio rápido sobre los métodos más eficaces para comprobar si un usuario tiene más de 16 años. La secretaria de Tecnología, Liz Kendall, también pidió revisar la capacidad de control y sanción del regulador.

El contexto es el alto uso digital entre menores. Ofcom reportó que los niños de 8 a 14 años pasan casi tres horas diarias en línea, sin contar consolas de videojuegos, y que YouTube y Snapchat concentran una parte relevante de ese tiempo.

El Gobierno británico publicará en julio su respuesta completa a la consulta, con más detalles sobre las plataformas cubiertas, las excepciones y las reglas técnicas. Las primeras regulaciones podrían entrar en vigor en la primavera de 2027, si avanzan los pasos normativos previstos.