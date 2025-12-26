"Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional". Así lo anunció el presidente Gustavo Petro, quien informó que el movimiento ya quedó oficialmente registrado, lo que permitirá avanzar en la recolección de apoyos ciudadanos con miras a radicar el proyecto de ley en el Congreso que será elegido en marzo de 2026.
El comité promotor está conformado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.
Durante la inscripción, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y aseguró que se trata de un mensaje de distintos sectores sociales que, según dijo, buscan superar el bloqueo institucional y avanzar en las transformaciones planteadas desde la Constitución de 1991.
Por su parte, Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del comité promotor, señaló que el objetivo es convocar a más de tres millones de personas para respaldar con su firma el proyecto de ley que sería radicado el 20 de julio de 2026. Según explicó, la propuesta busca abrir un proceso constituyente que contribuya a la paz, al fortalecimiento de la descentralización y al restablecimiento de la economía en los territorios.
El líder indígena sostuvo además que el proceso permitiría el reconocimiento de los derechos de comunidades campesinas, obreras, afrodescendientes, indígenas, personas en el exilio y víctimas del conflicto armado, y consideró que existen deudas históricas que no se han resuelto desde la Constitución de 1991.
Reacciones políticas
La inscripción del comité generó reacciones en distintos sectores políticos. La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que se debe defender la Constitución de 1991 y advirtió que una eventual constituyente podría poner en riesgo la democracia.
En la misma línea, el candidato presidencial Sergio Fajardo afirmó que la propuesta busca aumentar la polarización y desviar la atención de lo que calificó como un balance negativo del actual gobierno.
Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella sostuvo que la iniciativa carece de base legal y señaló que, a su juicio, el propósito sería perpetuarse en el poder.