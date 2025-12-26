"Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional". Así lo anunció el presidente Gustavo Petro, quien informó que el movimiento ya quedó oficialmente registrado, lo que permitirá avanzar en la recolección de apoyos ciudadanos con miras a radicar el proyecto de ley en el Congreso que será elegido en marzo de 2026.

El comité promotor está conformado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.

Durante la inscripción, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el Gobierno respalda esta iniciativa ciudadana y aseguró que se trata de un mensaje de distintos sectores sociales que, según dijo, buscan superar el bloqueo institucional y avanzar en las transformaciones planteadas desde la Constitución de 1991.