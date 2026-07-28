Natalia López Fuentes, monteriana, "hija de la provincia", llega al gabinete encabezado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, como la nueva Ministra de Trabajo.

Natalia es retratada como una mujer auténtica, trabajadora y transparente, caracterizada por la disciplina y el temple requeridos para convertir cada reto en una realidad tangible.

Perfil académico y trayectoria profesional

Con una sólida preparación en el sector público y privado, su trayectoria combina el ejercicio profesional en la región, la docencia universitaria y la asesoría a diversas entidades estatales:

Formación académica: es abogada egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana (2007), especialista en Derecho Administrativo por la misma institución (2009), magíster en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia (2013) y magíster en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Bolivariana (2023).

Experiencia en el sector público: se ha desempeñado como Gerente para el Desarrollo Social del Departamento de Córdoba, Directora Territorial del Trabajo para Córdoba, Asesora Jurídica de la Gobernación de Córdoba, Defensora Pública Delegada en Asuntos Administrativos y Delegada del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la CVS.

Ejes de gestión y compromisos clave

En su nuevo rol al frente de la cartera de Trabajo, Natalia López Fuentes asume la tarea de impulsar las grandes transformaciones laborales que requiere el país. Entre sus principales objetivos y pilares de gestión destacan: