Durante la apertura de la IV Cumbre CELAC–Unión Europea en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre una “contradicción política” entre el modelo democrático que surgió en Europa y América en el siglo XX y las realidades que hoy enfrenta el mundo.

“Hay una contradicción política entre el proyecto democrático que se levantó en Europa, que se levantó en América del Norte, que se levantó en América Latina, y el contexto actual”, expresó el mandatario colombiano en su discurso de apertura ante jefes de Estado y de Gobierno de ambos bloques.

Petro, quien ejerce actualmente la presidencia pro tempore de la CELAC, señaló que el planeta atraviesa un momento difícil y convulso, donde diversos gobiernos deben enfrentar desafíos sin precedentes. “El mundo ha cambiado, siempre cambiará. La existencia es un fluir, y en ese fluir debemos hacer análisis concretos de la situación actual”, dijo.

En medio de un mensaje cargado de advertencias sobre el avance de la violencia, el presidente colombiano reiteró que “la mayoría de los gobiernos han actuado para reducir la barbarie que amenaza con inundar al mundo”.

Petro ha sido crítico de la política antidrogas de Estados Unidos y, en particular, de las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones sospechosas, que, según denunció, han dejado más de 70 muertos. En ese contexto, hizo un llamado para que América Latina, el Caribe y Europa se conviertan en un “faro democrático de la humanidad”.

La IV Cumbre CELAC-UE, que se celebra en el Centro de Convenciones Pozos Colorados de Santa Marta, debía desarrollarse entre el domingo y el lunes. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que la cita finalizará este mismo domingo con la aprobación de la ‘Declaración de Santa Marta’.

Con información de EFE