Que un candidato anuncie que se retira de la contienda no significa automáticamente que desaparezca del tarjetón. En Colombia hay una diferencia entre el retiro político de una campaña y la modificación formal de la inscripción ante la autoridad electoral. Para las presidenciales de 2026, la inscripción cerró el 13 de marzo, el período de modificación fue del 16 al 20 de marzo y el sorteo de posiciones en la tarjeta se hizo el 25 de marzo, de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

Una cosa es renunciar y otra salir del proceso

La regla especial para la elección presidencial está en la Ley 996 de 2005. Esa norma dice que la inscripción de fórmulas presidenciales dura 30 días y que las inscripciones solo pueden modificarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre. Esa misma lógica aparece en la Ley 1475 de 2011, que permite modificar candidaturas por falta de aceptación o renuncia, también dentro de ese mismo plazo. En otras palabras, la renuncia sí existe como causal, pero no puede presentarse en cualquier momento con el mismo efecto jurídico.

Una vez vencido ese término, la ley ya no trata la renuncia tardía como una puerta abierta para rehacer la tarjeta electoral. Desde ahí, las modificaciones quedan casi reducidas a dos escenarios: revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, o por inhabilidad sobreviniente o descubierta después, caso en el que el cambio puede hacerse hasta un mes antes de la votación; y muerte o incapacidad física permanente, evento en el que se puede inscribir un reemplazo hasta ocho días antes. Para 2026, ese límite por revocatoria llegó hasta el 30 de abril y el de muerte o incapacidad hasta el 20 de mayo.

El nombre puede seguir apareciendo en la tarjeta

La propia Registraduría advierte en su portal de presidenciales 2026 que la tarjeta electoral puede modificarse por decisiones judiciales o del Consejo Nacional Electoral. Eso muestra que, después de cierto punto, ya no basta con un anuncio público de retiro: hace falta una decisión formal o una causal legal que permita tocar la candidatura. Si no ocurre eso, o si el cambio llega demasiado tarde para rehacer el material, el candidato puede seguir figurando físicamente en el tarjetón.

Lo que la ley sí resolvió y lo que no resolvió del todo

La norma sí dejó una respuesta expresa para un caso puntual: si hay muerte o incapacidad permanente y ya no alcanza el tiempo para cambiar la tarjeta, los votos marcados por el candidato fallecido se computan a favor del reemplazo. Pero la ley no trae una regla equivalente para una renuncia tardía. Ahí está el punto clave: un retiro después del plazo puede tener un enorme efecto político, mediático o de alianzas, pero no necesariamente borra esa casilla ni traslada automáticamente esos votos a otro aspirante.