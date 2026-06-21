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La victoria más difícil empieza mañana

Dom, 21/06/2026 - 23:31
Después de ganar las elecciones presidenciales, el verdadero desafío de Abelardo De La Espriella empieza ahora.
Abelardo De La Espriella, la victoria espera mañana.
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Fotomontaje

La euforia dura unas horas.

La historia dura años.

Abelardo ganó una elección. Pero la victoria que definirá su legado apenas comienza.

Los colombianos esperan respuestas en seguridad, empleo, crecimiento económico, educación y oportunidades. Esperan resultados, no discursos.

Las urnas entregan legitimidad.

La gestión entrega credibilidad.

Y ahí es donde empiezan los gobiernos que dejan huella y terminan los que se quedan en las promesas.

A partir de mañana ya no hablará el candidato.

Hablará el presidente.

Y Colombia empezará a medirlo no por lo que prometió, sino por lo que sea capaz de cumplir.

Abelardo De La Espriella
Elecciones 2026
Presidencia
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