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La Constitución como límite del poder

Lun, 22/06/2026 - 13:22
La referencia de la Constitución en el discurso de Abelardo de la Espriella no es algo menor. Le contamos por qué.
La Constitución como límite del poder de Abelardo De La Espriella.
Créditos:
EFE

En una época donde muchos gobernantes hablan primero de autoridad y después de reglas, Abelardo decidió hacerlo al revés.

Su referencia permanente a la Constitución no fue un detalle menor. Fue un mensaje político e institucional.

La democracia no se fortalece cuando un presidente concentra poder. Se fortalece cuando entiende que existen límites que están por encima de cualquier gobierno.

Las constituciones fueron creadas precisamente para eso: para recordar que ningún líder, por popular que sea, puede estar por encima de las instituciones.

El nuevo presidente tiene ahora la oportunidad de demostrar que el respeto por la ley no era una promesa de campaña sino una forma de ejercer el poder.

Porque la verdadera fortaleza de un mandatario no está en imponer su voluntad.

Está en respetar las reglas que garantizan la libertad de todos.

Creado Por
Adriana Bernal
Abelardo De La Espriella
Constitución
Presidencia
Elecciones 2026
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