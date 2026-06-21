Las elecciones terminaron. Las urnas hablaron. Y uno de los mensajes más contundentes que dejó el presidente electo Abelardo de la Espriella fue que no habrá una tercera vuelta en las calles.

La frase tiene una carga política que va más allá de la coyuntura electoral. Es una invitación a reconocer que la democracia tiene reglas, procedimientos y momentos definidos para que los ciudadanos expresen su voluntad.

Durante los últimos años Colombia ha vivido una intensa polarización política. Las diferencias ideológicas se trasladaron a las redes sociales, a las plazas públicas, a los medios de comunicación e incluso a las relaciones personales. En muchos momentos, el debate político pareció convertirse en una confrontación permanente.

Por eso el mensaje del presidente electo busca marcar una línea de partida para la nueva etapa que comienza. La campaña terminó y el país entra en una fase distinta: la de gobernar.

La expresión “no habrá tercera vuelta en las calles” no implica desconocer el derecho a la protesta ni las libertades ciudadanas que protege la Constitución. Lo que plantea es que la legitimidad del nuevo gobierno proviene del resultado electoral y que las diferencias políticas deberán tramitarse dentro de las instituciones democráticas.

Ese mensaje también está dirigido a todos los sectores políticos. A quienes ganaron para que entiendan que gobernar exige inclusión y respeto por quienes piensan distinto. Y a quienes perdieron para que ejerzan una oposición firme, pero dentro de las reglas democráticas.

Las grandes democracias no se fortalecen cuando desaparecen las diferencias. Se fortalecen cuando esas diferencias encuentran canales legítimos para expresarse.

Colombia inicia una nueva etapa política. Una etapa en la que el principal desafío será reconstruir confianzas, reducir la confrontación y demostrar que las instituciones son capaces de procesar las tensiones propias de una sociedad plural.

La elección ya quedó atrás.

Ahora comienza el desafío de construir gobernabilidad.

Y para lograrlo, el país necesitará menos campaña y más Estado; menos confrontación y más diálogo; menos disputa por el poder y más compromiso con el futuro de Colombia.