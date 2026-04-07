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Alerta por crisis humanitaria en Pueblo Viejo, Magdalena

Mar, 07/04/2026 - 06:02
Líderes sociales denuncian desplazamientos, homicidios y control de grupos armados en la Ciénaga Grande del Magdalena.
Denuncia Pueblo Viejo
Créditos:
Redes sociales

La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes en la Sierra Nevada (Pdhal) alertó sobre una grave crisis humanitaria en el municipio de Pueblo Viejo, en el departamento de Magdalena, especialmente en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande del Magdalena y el Parque Vía Isla de Salamanca.

Según la organización, la situación requiere atención urgente por parte del Estado, así como un seguimiento riguroso y planes de intervención efectivos por parte de las autoridades locales y nacionales.

Pdhal señaló que esta problemática ha sido denunciada desde hace varios años, incluso por la Defensoría del Pueblo, y que pese a la realización de consejos de seguridad, no se han evidenciado cambios significativos.

Pescadores en riesgo y desplazamiento

De acuerdo con la denuncia, las comunidades pesqueras enfrentan una crisis humanitaria, de seguridad alimentaria y de seguridad física. En sectores como Caño de la Ahuyama, el kilómetro 13, Barra Vieja y zonas cercanas a la desembocadura del río Frío, los pescadores han sido desplazados, víctimas de robos y decomisos de sus herramientas de trabajo.

La organización advierte que el Parque Isla Vía a Salamanca se ha convertido en un refugio para actividades ilegales, sin control efectivo de las autoridades.

Asimismo, denuncian que la Fuerza Pública no patrulla la Ciénaga, situación que ha sido aprovechada por grupos armados organizados que ejercen control territorial, generando miedo constante, afectaciones psicológicas y riesgo para las familias.

Según cifras de Medicina Legal, en lo que va del año se han registrado 6 homicidios en la zona. Además, se reportó el hallazgo de restos óseos en el kilómetro 13 y casos de desaparición forzada.

Llamado urgente al Gobierno

Pdhal advirtió que las comunidades que retornaron tras las masacres en los pueblos palafitos continúan siendo victimizadas y alertó sobre el riesgo de una nueva masacre en la región.

“En Pueblo Viejo y en el Parque Vía Isla de Salamanca se han configurado los elementos para una nueva masacre de pescadores ante la mirada de todas las instituciones que no han querido actuar con decisión”, indicó la organización.

En ese sentido, solicitaron al Gobierno Nacional convocar un Consejo de Seguridad Ministerial en el municipio, con participación de líderes sociales, campesinos y pescadores, en el menor tiempo posible.

También hicieron un llamado para atender la crisis alimentaria en esta zona, considerada una de las más pobres del país.

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