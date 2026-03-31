Desarticulan banda 'Los Carroñeros' por millonario hurto en Soledad, Atlántico

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló la banda delincuencial “Los Carroñeros”, responsable del millonario hurto a un carro de valores en Soledad, Atlántico. En el operativo fueron capturadas cinco personas y otras tres fueron notificadas en centros carcelarios.

Los implicados deberán responder por delitos como hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio, así como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y uso de armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Así ocurrió el millonario hurto en Soledad

De acuerdo con las autoridades, la investigación permitió esclarecer el robo de 411 millones de pesos a una empresa transportadora de valores, ocurrido el 18 de enero de 2025 en Soledad.

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Durante el asalto, los delincuentes también hurtaron un arma de fuego perteneciente a uno de los guardas de seguridad. Este hecho activó un proceso investigativo que se extendió por 11 meses, tiempo en el que se recolectaron pruebas para identificar a los responsables y sus roles dentro de la organización.

Las capturas se materializaron en operativos simultáneos en diferentes sectores de Barranquilla, como los barrios Rebolo y Modelo, así como en el sector de Las Moras, en Soledad.

Historial criminal y cabecillas de la banda

Según las autoridades, los integrantes de 'Los Carroñeros' acumulaban 93 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, hurto, violencia intrafamiliar, amenazas y abuso de confianza, entre otros.

La estructura tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente 20 años. Entre sus principales cabecillas figura alias “Niño Buitre”, quien ha sido capturado en más de 18 ocasiones y estaría vinculado a otras organizaciones criminales con injerencia en el suroccidente de Barranquilla y el municipio de Soledad.

También fue identificado alias 'El Italiano', quien presuntamente tendría nexos con estas mismas estructuras, ampliando su capacidad de operación en la región.

Autoridades destacan impacto en la seguridad

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que este resultado representa un golpe contundente contra las bandas dedicadas al hurto y otros delitos de alto impacto en el área metropolitana.

El oficial destacó que la desarticulación de esta organización contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, al tiempo que reafirma el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.

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Llamado a la denuncia ciudadana

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia 123, 165 del GAULA y otros canales habilitados.

Las autoridades insistieron en que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en las investigaciones y lograr resultados contundentes contra estructuras criminales, garantizando la reserva de la información suministrada.

Con este operativo, las instituciones buscan frenar el accionar de bandas que afectan la seguridad en el Atlántico y enviar un mensaje de control frente al crimen organizado.