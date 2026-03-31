Fiscalía suspendió órdenes de captura contra 23 cabecillas del Valle de Aburrá

La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas del crimen organizado en Medellín, vinculados a la mesa de paz urbana que se desarrolla en la cárcel de Itagüí. La decisión responde a una solicitud del Gobierno Nacional en el marco de la política de “paz total” y quedó consignada en la Resolución N.° 00072 del 27 de marzo de 2026.

Según el documento, la medida beneficia a los voceros que participan en el Espacio de Conversación Sociojurídico, activo desde el 2 de junio de 2023, y que busca la desarticulación de estructuras armadas, la transformación de economías ilícitas y la reducción de la violencia urbana en el Valle de Aburrá.

El beneficio tendrá una vigencia inicial de seis meses, prorrogables dependiendo del avance de las negociaciones y a petición del Ejecutivo. La decisión también cobija a siete cabecillas que ya recuperaron su libertad en los últimos dos años, tras cumplir sus condenas.

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Lista de cabecillas con orden de captura suspendida

Albert Antonio Henao Acevedo, alias 'Alber'.

Andrés D’maría Oliveros Correa, alias 'Mundo Malo'.

Andrés Felipe Rodas Montoya, alias 'Yerbas'.

Carlos Augusto Correa López, alias 'Mono Pepe'.

Dayron Alberto Muñoz Torres, alias 'El Indio'.

Elder Darbey Zapata Rivera, alias 'Grande Pa'.

Fredy Alexánder Henao Arias, alias 'Naranjo'.

Freyner Alfonso Ramírez García, alias 'Carlos Pesebre'.

Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias 'El Montañero'.

Iván Darío Suárez Muñoz, alias 'Iván, El Barbado'.

Jesús David Hernández Grisales, alias 'Chaparro'.

Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias 'Clemente'.

Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias 'Vallejo'.

José Leonardo Muñoz Martínez, alias 'Douglas'.

Juan Camilo Rendón Castro, alias 'Saya'.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias 'Tom'.

Juan Fernando Álvarez, alias 'Juan 23'.

Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias 'El Abogado'.

Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias 'El Compa'.

Paulo Andrés Torres Flórez, alias 'Pocho'.

Rodrigo Henao Acevedo, alias 'Perica'.

Sebastián Murillo Echeverri, alias 'Lindolfo'.

Walter Alonso Román Jiménez, alias 'El Tigre'.

Los cabecillas que ya estaban en libertad

Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias 'El Montañero'.

Albert Antonio Henao Acevedo, alias 'Alber'.

Andrés D’maría Oliveros Correa, alias 'Mundo Malo'.

Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias 'Clemente'.

Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias 'El Abogado'.

Fredy Alexánder Henao Arias, alias 'Naranjo'.

Rodrigo Henao Acevedo, alias 'Perica'.

Algunos de estos líderes han salido incluso del país por motivos personales, sin que exista claridad sobre su rol actual dentro del proceso de paz urbana.

Contexto y controversias del proceso

El diálogo sociojurídico entre el Gobierno y estructuras criminales del Valle de Aburrá fue anunciado en 2023, pero aún no cuenta con un marco jurídico aprobado por el Congreso. Esto ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y los alcances de las decisiones adoptadas.

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La medida también revive el debate político tras episodios como el “tarimazo” de junio de 2025 en Medellín, donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con algunos de estos cabecillas. Sectores críticos señalan que la suspensión de órdenes de captura en plena campaña presidencial podría tener implicaciones políticas.

Por su parte, la senadora Isabel Zuleta, quien ha acompañado el proceso, aseguró que los avances se reflejan en la reducción de homicidios en el área metropolitana, aunque reconoció que el diálogo sigue en fase exploratoria.

La suspensión de órdenes de captura contra estos 23 cabecillas marca un nuevo capítulo en la estrategia de paz urbana del Gobierno, mientras persisten las dudas sobre su impacto real en la seguridad y la justicia en Medellín.