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"Ya la junta va hacia la gran estupidez": Petro al Banco de la República

Mar, 31/03/2026 - 11:25
El presidente cuestionó una posible alza de tasas al 11% y advirtió impactos en la economía, en medio de la expectativa por la decisión del Emisor.
Gustavo Petro
Créditos:
Ovidio González / Presidencia de la República

En medio de la expectativa por la decisión de tasas del Banco de la República, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra la Junta Directiva ante la posibilidad de un nuevo incremento.

El mandatario cuestionó la medida y aseguró que subir la tasa de interés sería perjudicial para la economía. “Ya la junta va hacia la gran estupidez de elevar un punto la tasa de interés en beneficio solo de banqueros y dueños de la deuda pública nacional”, afirmó.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que analistas prevén que la tasa de política monetaria podría subir hasta el 11%, desde el 10,25% actual, como respuesta al aumento en las expectativas de inflación y a las presiones fiscales.

Críticas al impacto económico

Petro también vinculó la decisión con efectos políticos y económicos. “Espera arruinar nuestra buena economía para que perdamos elecciones. Del pueblo depende su futuro”, señaló.

Además, planteó que el manejo de la deuda pública debería enfocarse en ganar tiempo frente al contexto internacional. “Alargar el plazo de la deuda es ganar tiempo para esperar que dejen de tirar misiles y cambie la junta directiva del Banco de la República”, indicó.

El presidente advirtió que una combinación de decisiones económicas podría afectar la estabilidad del país.

“Si se junta la idea de la mayoría uribista de la junta de la república con la estúpida idea uribista de pagarle la deuda a los dueños privados de las EPS por 50 billones del presupuesto nacional, quebrarán a Colombia”, agregó.

Debate por tasas e inflación

La posible alza en la tasa responde a un entorno de inflación persistente y expectativas al alza, que han llevado a la autoridad monetaria a mantener una postura restrictiva.

Expertos han señalado que el incremento en las tasas busca evitar un desanclaje de la inflación, aunque también implica mayores costos de crédito para hogares y empresas.

En ese sentido, el debate se centra en el equilibrio entre controlar la inflación y no frenar el crecimiento económico, en un escenario marcado por el aumento del gasto público, el encarecimiento del crédito y la incertidumbre internacional.

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