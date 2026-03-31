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Banco de la República subiría tasa de interés por encima del 11%

Mar, 31/03/2026 - 09:07
La Junta del Banco de la República decidirá hoy la tasa de interés en un contexto de inflación alta, presiones fiscales y desacuerdos entre sus miembros.
Banco de la República
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Banco de la República subiría tasa de interés por encima del 11%

Este martes, la Junta Directiva del Banco de la República definirá la nueva tasa de interés de política monetaria, en una decisión marcada por el repunte de la inflación y el contexto fiscal del país. Analistas anticipan que la tasa podría subir hasta 11%, desde el 10,25% actual.

La última decisión, tomada el pasado 30 de enero, sorprendió al mercado con un aumento de 100 puntos básicos, impulsado por el deterioro en las expectativas de inflación. En ese momento, la inflación total se ubicó en 5,10%, mientras que la inflación básica alcanzó el 5,02%, reflejando presiones persistentes en los precios.

Inflación, gasto público y presiones externas

Uno de los factores clave detrás de una posible nueva alza es el incremento en las expectativas de inflación. Analistas proyectan que estas pasaron de 4,6% a 6,4% para 2026, lo que aleja la meta del banco central.

A esto se suma un entorno fiscal exigente. Expertos advierten que el comportamiento del gasto público está presionando la economía, en una dinámica comparable a la de un hogar que gasta más de lo que recibe. Este desbalance obliga a recurrir a mayor endeudamiento, lo que eleva las tasas y encarece el crédito.

Además, factores externos como los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y la situación en Medio Oriente añaden incertidumbre, especialmente por su impacto en precios internacionales y costos de financiamiento.

Impacto en el crédito y la economía

El aumento en la tasa de interés tiene efectos directos sobre los hogares y las empresas. Un alza implica mayores costos en los créditos, lo que puede traducirse en cuotas más altas y menor capacidad de consumo.

Algunos miembros de la Junta consideran que subir la tasa es necesario para evitar que la inflación se descontrole y proteger la estabilidad económica en el mediano plazo. Sin embargo, otros advierten que un endurecimiento excesivo podría frenar el crecimiento.

En este contexto, estudios económicos de entidades financieras como Davivienda, Bancolombia o Corficolombiana proyectan que la tasa podría incluso llegar a 11,25%, mientras que otras estimaciones la ubican en niveles cercanos o superiores durante el primer semestre del año.

La decisión final se conocerá después del mediodía tras la reunión de este martes, en un momento clave para la economía colombiana, donde el equilibrio entre controlar la inflación y mantener el crecimiento sigue siendo el principal desafío.

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