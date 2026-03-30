Petro respondió a polémica por nombrar a su hija madrina de buque militar

En medio de la controversia nacional por la designación de su hija como madrina de un buque militar, el presidente Gustavo Petro publicó varios mensajes en redes sociales que fueron interpretados como una defensa directa a su decisión.

La polémica se originó tras un evento realizado el pasado 27 de marzo en Cartagena, en el que el mandatario oficializó a Antonella Petro como madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio, una embarcación construida completamente en el país y considerada un hito en la industria naval nacional.

Lejos de referirse explícitamente a las críticas, el jefe de Estado optó por destacar el simbolismo del buque y su significado dentro de la política de su Gobierno. “A la mar, a la libertad, a luchar contra esclavitudes, físicas y mentales; la adicción a sustancias peligrosas es también una esclavitud”, escribió en su cuenta de X.

En otro mensaje, Petro insistió en el valor del proyecto naval como un logro nacional y del llamado “gobierno del cambio”. “Este es mi aporte al mundo, el aporte del gobierno del cambio, y el aporte de quienes con mente colombiana trabajadora hicieron este, el mayor buque hecho en Colombia”, señaló.

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Defensa implícita y referencias familiares

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la inclusión de su familia en los mensajes publicados, lo que fue leído como una reafirmación de su decisión de involucrar a su hija en el acto protocolario.

“Gracias a ti también, Antonella, madrina del barco, a mi hija Sofía esplendorosa y Andrea, que vive cerca de un puerto con mis nietas, y a Mailé, de donde vienen los vientos fríos del mar, con sus hijas que son y serán siempre libres. Buen viento y buena mar. Libertad, ahí estás”, escribió el mandatario.

Las palabras del presidente generaron nuevas reacciones en redes sociales, donde usuarios y figuras públicas cuestionaron el papel de familiares en actos oficiales, especialmente en un evento de carácter institucional como la presentación de un buque de la Armada.

El buque y su importancia estratégica

En medio de la discusión, el presidente también defendió la relevancia del ARC 24 de Julio, destacando su papel en la lucha contra el narcotráfico y su valor como símbolo de desarrollo tecnológico nacional.

“El buque más grande construido en Colombia se destinará para el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. Es totalmente diseñado y construido por ingenieros colombianos”, afirmó.

Asimismo, recordó el significado histórico del nombre de la embarcación, al señalar que hace referencia a la batalla naval del 24 de julio de 1823, liderada por el almirante José Prudencio Padilla en el marco de la independencia.

“El ARC 24 de Julio, fecha que rememora la gran batalla marina de la independencia nacional en 1823 bajo el mando del gran almirante José Prudencio Padilla y bajo la bandera de la Gran Colombia”, explicó.

Críticas y cuestionamientos

Pese a los mensajes del mandatario, las críticas no se hicieron esperar. Una de las más contundentes provino de la periodista Salud Hernández Mora, quien cuestionó abiertamente la designación de Antonella Petro.

“¿En condición de qué es madrina? No es primera dama. ¿En condición de hija de papi? Es Petro quien expone a sus hijas y su familia. Quien hace pública su vida privada”, expresó.

El debate se ha centrado en si este tipo de decisiones corresponden a prácticas protocolarias aceptadas o si, por el contrario, representan un uso indebido de la investidura presidencial para involucrar a miembros de su familia en actos oficiales.

Mientras tanto, el Gobierno no ha emitido una respuesta formal adicional, pero los mensajes del presidente dejan ver su postura frente a la controversia, en un episodio que vuelve a poner en discusión los límites entre lo público y lo privado en el ejercicio del poder.