Ideam alerta lluvias en Semana Santa: estas regiones serán las más afectadas

Los planes de viaje durante la Semana Santa estarán acompañados por un factor clave: la lluvia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre el 30 de marzo y el 3 de abril se presentará un aumento significativo de precipitaciones en diferentes zonas del país.

De acuerdo con Jennifer Dorado, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas, la situación obedece al ingreso de humedad que generará condiciones atmosféricas inestables durante gran parte de la semana.

Le puede interesar: “Eso no es cariño, es acoso”: Jineth Bedoya sobre denuncias de periodistas

Zonas con mayor impacto por lluvias

El reporte indica que las regiones de Orinoquía y Amazonía tendrán una presencia constante de lluvias en los primeros días del periodo.

En la región Andina, las precipitaciones se concentrarán en el centro-oriente, mientras que en el Pacífico afectarán principalmente su zona oriental.

En contraste, la región Caribe no registrará lluvias generalizadas, sino eventos aislados en áreas específicas del centro y sur.

El lunes 30 de marzo será el día con mayor acumulación de agua en gran parte del territorio nacional.

Quienes se movilicen a lugares tradicionales de turismo religioso como Popayán (Cauca), Ipiales (Nariño), Chiquinquirá (Boyacá) y municipios de Santander, deberán prepararse para un clima cambiante.

Aunque se espera que las lluvias disminuyan después del lunes, el Ideam advierte que continuarán precipitaciones intermitentes, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Para el Viernes Santo, los modelos meteorológicos anticipan una disminución en la intensidad de las lluvias, aunque no se descartan episodios aislados.

Bogotá: lluvias y tormentas eléctricas

En la capital, el inicio de la semana estará marcado por chubascos frecuentes y posibles descargas eléctricas durante las tardes y noches.

Hacia el final de la semana, las lluvias perderán intensidad, pero se mantendrán precipitaciones aisladas, principalmente en sectores del norte y suroriente de Bogotá.

También le puede interesar: Artemis II: la misión que marcará el regreso humano a la Luna

Frente a este escenario, el Ideam recomendó a conductores y viajeros mantenerse informados sobre posibles deslizamientos de tierra y el estado de las vías.

La entidad recordó que dispone de canales oficiales con información en tiempo real sobre alertas climáticas e hidrológicas, fundamentales para prevenir emergencias durante los desplazamientos.