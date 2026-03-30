Más de 50 años después de la última misión Apolo, la NASA prepara el regreso de astronautas a la Luna con Artemis II, una misión que marcará un nuevo capítulo en la exploración espacial.

El lanzamiento está previsto para no antes de abril de 2026 y será el primer vuelo tripulado del programa Artemis, con una duración aproximada de 10 días.

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El paso clave antes de volver a pisar la Luna

Aunque Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, sí será una misión determinante: los astronautas viajarán alrededor de la Luna para probar todos los sistemas que permitirán futuras misiones tripuladas.

Este vuelo es el paso previo a Artemis III, la misión con la que Estados Unidos busca volver a llevar humanos al suelo lunar por primera vez desde 1972.

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Quiénes viajarán en Artemis II

La tripulación estará compuesta por cuatro astronautas:

Reid Wiseman (comandante)

Victor Glover (piloto)

Christina Koch (especialista de misión)

Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense)

Será una misión histórica también por la diversidad de su tripulación y el papel de aliados internacionales.