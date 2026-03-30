Más de 50 años después de la última misión Apolo, la NASA prepara el regreso de astronautas a la Luna con Artemis II, una misión que marcará un nuevo capítulo en la exploración espacial.
El lanzamiento está previsto para no antes de abril de 2026 y será el primer vuelo tripulado del programa Artemis, con una duración aproximada de 10 días.
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El paso clave antes de volver a pisar la Luna
Aunque Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, sí será una misión determinante: los astronautas viajarán alrededor de la Luna para probar todos los sistemas que permitirán futuras misiones tripuladas.
Este vuelo es el paso previo a Artemis III, la misión con la que Estados Unidos busca volver a llevar humanos al suelo lunar por primera vez desde 1972.
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Quiénes viajarán en Artemis II
La tripulación estará compuesta por cuatro astronautas:
- Reid Wiseman (comandante)
- Victor Glover (piloto)
- Christina Koch (especialista de misión)
- Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense)
Será una misión histórica también por la diversidad de su tripulación y el papel de aliados internacionales.
Así será el viaje alrededor de la Luna
El recorrido seguirá una trayectoria cuidadosamente planificada:
- Despegue en el cohete SLS
- Entrada en órbita terrestre
- Inyección hacia la Luna
- Vuelo alrededor del satélite
- Regreso a la Tierra y amerizaje en el océano Pacífico
Durante el trayecto, los astronautas realizarán pruebas técnicas, comunicación en tiempo real y observaciones del espacio profundo.
Orión, la nave diseñada para el espacio profundo
La misión se realizará a bordo de la nave Orión, diseñada específicamente para transportar humanos más allá de la órbita terrestre.
Cuenta con sistemas avanzados de soporte vital, protección contra radiación y capacidad para regresar a la Tierra a altas velocidades, algo clave en misiones de largo alcance.
El plan de la NASA: volver y quedarse en la Luna
Artemis II es parte de una estrategia más amplia de la NASA que busca:
- Regresar a la Luna antes de finalizar la década
- Construir una estación en órbita lunar
- Establecer presencia humana sostenible
- Preparar futuras misiones a Marte
Este programa también responde a una nueva carrera espacial global, con China y empresas privadas compitiendo por el liderazgo.
Una misión histórica para una nueva era espacial
Artemis II no es solo un viaje alrededor de la Luna. Es el inicio de una nueva era en la exploración humana del espacio.
Después de décadas sin misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre baja, la humanidad se prepara para volver a mirar al cielo… y regresar.