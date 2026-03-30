El acceso al crédito en Colombia continúa consolidándose como un motor clave para el desarrollo económico. Así lo aseguró David Bocanument, presidente del FGA Fondo de Garantías, en entrevista con KienyKe, donde destacó el impacto de esta herramienta en millones de colombianos.

“Hoy estamos garantizando más de 33.000 o 34.000 operaciones diarias de crédito en todo el país”, afirmó.

En total, el FGA ha respaldado en cerca de 30 años a más de 10 millones de personas con créditos que superan los $57 billones, permitiendo que hogares, emprendedores y empresas accedan a financiación formal.

El papel del crédito en la economía y los hogares

Bocanument explicó que el crédito no solo permite adquirir bienes o servicios, sino que es una herramienta de progreso.

“El crédito te permite contar hoy con un producto o servicio que, si te tocara esperar a ahorrar, pasarían muchos años”, señaló.

En ese sentido, resaltó que su buen uso abre nuevas oportunidades. “Solicitar un crédito y pagarlo bien te abre las puertas a más posibilidades más adelante”, dijo, al referirse a la importancia del historial financiero.

Además, subrayó que el crédito también impulsa la economía. Desde la compra de una moto para trabajar hasta el financiamiento de un emprendimiento, cada operación genera movimiento en distintos sectores productivos.

“Le estamos dando una esperanza a las personas, pero también estamos dinamizando la economía del país”, afirmó.

Sin embargo, advirtió sobre errores comunes como el sobreendeudamiento. “Hay que hacer un presupuesto, analizar ingresos y definir cuánto se puede pagar. Ese es el punto de partida para evitar problemas financieros”, indicó.

Cuentas del gobierno y riesgos del ‘gota a gota’

El directivo también se refirió al contexto económico del país y explicó de forma sencilla cómo la situación fiscal impacta directamente a los ciudadanos.

“Hagamos un paralelo entre las finanzas del gobierno y las de un hogar. Cuando en una casa se empieza a gastar más de lo que se tiene, se necesita endeudarse”, explicó.

Según señaló, esto mismo ocurre a nivel nacional. “El nivel de endeudamiento del país está alto y eso hace que se acceda a recursos a tasas más elevadas”, afirmó.

Este escenario tiene efectos directos en los colombianos. “Cuando suben las tasas de interés, el crédito se encarece y la cuota puede pasar de $120.000 a $140.000 o $150.000”, indicó, lo que obliga a ajustar el presupuesto familiar.

En paralelo, alertó sobre el riesgo del crédito informal. “El ‘gota a gota’ llega muy fácil, pero tiene unos riesgos altísimos en tasas de interés”, dijo, al insistir en que muchas personas terminan allí por un mal historial crediticio.

Por ello, reiteró la importancia de acudir al sistema financiero formal y aprovechar las alternativas digitales disponibles.

“Hay muchas opciones hoy, incluso a través del celular, que permiten acceder a crédito en mejores condiciones”, concluyó.