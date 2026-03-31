Más de 200 soldados del Ejército Nacional fueron desplegados en las principales vías del Eje Cafetero durante la Semana Santa como parte de la campaña «Viaje Seguro, su Ejército está en la vía», con el propósito de garantizar la seguridad de miles de viajeros en Caldas, Quindío y Risaralda.

La Octava Brigada instaló 12 puestos de control y mantiene patrullajes permanentes en corredores estratégicos que conectan destinos turísticos clave como Salento, Filandia, Manizales, Pereira y Armenia, donde se concentra gran parte del flujo de visitantes en esta temporada.

En paralelo, cerca de 3.000 uniformados permanecen en zonas rurales adelantando operaciones de control territorial, reforzando la seguridad en toda la región y previniendo posibles afectaciones al orden público.

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Durante esta época, el Eje Cafetero también se convierte en epicentro del turismo religioso, con procesiones y celebraciones que congregan a miles de fieles. En estos eventos, el Ejército acompaña las actividades para garantizar su normal desarrollo.

Además, el Batallón de Ingenieros de Combate n.° 8 mantiene activas sus capacidades para atender emergencias derivadas de la temporada de lluvias, con equipos listos para remoción de escombros, habilitación de vías y apoyo a comunidades afectadas por deslizamientos o inundaciones.

Las acciones se desarrollan en articulación con autoridades locales, secretarías y la Policía Nacional, fortaleciendo la seguridad, la movilidad y la atención al turista.

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Por su parte, el Gaula Militar Eje Cafetero intensificó las campañas de prevención contra la extorsión y el secuestro, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso a las líneas 147 y 107.

Con este despliegue, el Ejército busca que propios y visitantes recorran el Eje Cafetero con mayor tranquilidad en una de las temporadas de mayor movilidad del año.