Con la llegada de la Semana Santa, la Policía Nacional puso en marcha en Boyacá la estrategia “Semana Santa Segura”, un plan integral que busca garantizar la seguridad de residentes y turistas durante esta temporada de alta movilidad.

Para el desarrollo de esta operación, el Departamento de Policía Boyacá dispuso de 1.398 uniformados, quienes estarán desplegados en todo el territorio acompañando actividades religiosas, culturales y turísticas.

El plan prioriza 13 municipios, entre ellos destinos clave como Villa de Leyva, Paipa, Duitama, Ráquira y El Cocuy, así como centros religiosos como Chiquinquirá y Sogamoso, donde se espera una alta afluencia de visitantes.

Uno de los ejes principales será la seguridad vial. La Policía instalará 12 áreas de prevención y 21 puestos de observación en corredores estratégicos para acompañar los planes éxodo y retorno, con el objetivo de reducir la accidentalidad.

Además, se adelantarán actividades pedagógicas como simulaciones de embriaguez, jornadas de moto destrezas y campañas de cultura vial para conductores y viajeros.

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El componente turístico también tendrá un despliegue especial. Un total de 72 uniformados estarán encargados de la vigilancia y control en zonas de alto flujo, promoviendo prácticas seguras entre visitantes y operadores.

La estrategia incluye acciones para prevenir delitos como la explotación de menores y la trata de personas, así como operativos ambientales contra el tráfico ilegal de fauna y flora.

Las autoridades recordaron que durante la Semana Santa de 2025 se registraron 69 capturas por diferentes delitos, por lo que este año se reforzarán los controles en los principales puntos del departamento.

Entre las recomendaciones, la Policía pidió revisar el estado de los vehículos antes de viajar, respetar las normas de tránsito, evitar portar grandes sumas de dinero en efectivo y utilizar servicios turísticos autorizados.

También hizo un llamado a no comprar palma de cera, debido al impacto ambiental que genera su extracción.