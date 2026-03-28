Medellín activó un operativo de seguridad en Semana Santa con más de 600 policías desplegados en iglesias, zonas turísticas y principales vías, en una estrategia que busca controlar la movilidad, prevenir delitos y responder al aumento de visitantes en la ciudad.

El plan contempla presencia en 317 iglesias y 35 sitios turísticos, además de vigilancia en eventos culturales, escenarios deportivos, centros comerciales y corredores clave de la ciudad. El despliegue incluye apoyo aéreo, drones y herramientas de inteligencia para monitoreo en tiempo real.

En paralelo, la Secretaría de Movilidad implementó medidas especiales para acompañar las procesiones religiosas y regular el tráfico en puntos críticos como Las Palmas, los túneles de Oriente y Occidente y las principales vías de ingreso y salida de Medellín.

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También se intensificarán los controles de embriaguez, la vigilancia en terminales de transporte y los operativos contra piques ilegales, con el objetivo de reducir accidentes y garantizar desplazamientos seguros durante la temporada.

Las autoridades tienen identificadas zonas de mayor riesgo como el Centro, El Poblado y Laureles, donde históricamente aumentan los casos de hurto a personas y comercio durante periodos de alta afluencia de turistas.

Además, el operativo incluye controles frente a delitos ambientales, comercialización ilegal de alimentos y explotación de menores, así como presencia constante en eventos religiosos y culturales que concentran grandes multitudes.

El monitoreo se mantendrá durante toda la Semana Santa, con capacidad de reacción inmediata ante cualquier situación que afecte la seguridad o la movilidad, en una de las semanas con mayor movimiento en la ciudad.