Santa Marta se alista para recibir a más de 100 mil turistas durante la Semana Santa, en medio de un plan especial de seguridad y logística para atender la alta demanda de visitantes en la ciudad.

La estrategia, liderada por la Alcaldía Distrital en articulación con la Fuerza Pública y organismos de socorro, busca garantizar una temporada segura tanto para turistas como para residentes.

“El gran compromiso es que nuestros visitantes tengan una Semana Santa segura y en paz… queremos que regresen a la ciudad”, aseguró el alcalde Carlos Pinedo.

El operativo contará con más de 1.600 personas desplegadas diariamente, entre ellos 1.200 policías, soldados, agentes de tránsito, personal de espacio público y equipos de la red hospitalaria.

Desde el Aeropuerto Simón Bolívar se proyecta la movilización de al menos 85 mil personas, con más de 38 frecuencias diarias durante la temporada.

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Además, el sector hotelero estima una ocupación superior al 78% entre Jueves y Viernes Santo, lo que confirma la alta demanda turística en la ciudad.

Las autoridades también activaron operativos de movilidad en vías alternas y corredores nacionales para facilitar el ingreso y salida de viajeros.

“Estaremos resguardando las vías para garantizar el disfrute de todos los viajeros”, indicó el secretario de Movilidad, Fidel Castro.

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En paralelo, se adelantan campañas de prevención con recomendaciones a conductores, como respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol y no exceder los límites de velocidad.

La ciudad ya comenzó a recibir a los primeros visitantes, a quienes se les entregó información sobre rutas turísticas y religiosas, en una estrategia que busca mejorar la experiencia durante la Semana Mayor.

Santa Marta se prepara así para uno de los picos turísticos más importantes del año, con una combinación de alta afluencia, control institucional y expectativas económicas para el sector.