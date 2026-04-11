Explosivos en Norte de Santander dejan tres policías heridos: investigan al ELN

Un operativo rutinario de la Policía terminó en una escena de violencia en el municipio de Ragonvalia, en Norte de Santander, donde tres uniformados resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos en zona urbana.

El hecho ocurrió mientras los agentes realizaban labores de patrullaje, muy cerca de un parque donde se encontraban reunidas varias personas, entre ellas adultos y niños, lo que aumentó el riesgo para la población civil.

Las primeras versiones indican que los policías atendían una situación en el barrio La Humildad, en la vía que comunica con territorio venezolano, cuando fueron sorprendidos por el ataque.

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Inicialmente, una pequeña carga explosiva fue detonada, lo que alertó a las autoridades. Sin embargo, al acercarse al lugar, los uniformados quedaron expuestos a la activación de más explosivos instalados previamente, lo que dejó a tres de ellos lesionados.

Las autoridades presumen que el ELN estaría detrás de este hecho, aunque el caso continúa en investigación.

Los uniformados afectados fueron identificados como:

Subintendente William Pinto Rojas

Patrullera Karen Paola Sánchez

Patrullero Julio César Quiñones

Los tres reciben atención en un centro hospitalario de la región, tras resultar heridos en medio del ataque.

El hecho resulta especialmente alarmante, ya que Ragonvalia es considerado uno de los municipios con menor incidencia reciente de problemas de orden público en el departamento.

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Zona de ataques recurrentes en Cúcuta

El atentado en Ragonvalia no fue un hecho aislado. Horas antes, en la ciudad de Cúcuta, se registró otro ataque contra la Fuerza Pública.

En la mañana del sábado 11 de abril, una patrulla fue blanco de un ataque con explosivos en cercanías del centro comercial Jardín Plaza, dejando herido al sargento Elkin García. El uniformado fue trasladado a la Clínica Medical Duarte, mientras la zona fue acordonada por las autoridades.

Esta seguidilla de ataques en menos de cuatro horas ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.

Frente a estos hechos, las autoridades desplegaron operativos de control y vigilancia tanto en Cúcuta como en corredores estratégicos del departamento. El objetivo es contener la escalada de violencia y dar con los responsables de estos atentados, que evidencian un aumento en las acciones armadas en la región.