Un burro de 14 años, bautizado como Apolo, fue rescatado en la zona insular de Cartagena luego de que autoridades atendieran una denuncia por abandono y maltrato animal en Isla Grande.

El caso fue reportado por un líder comunitario, lo que permitió activar un operativo conjunto entre la Armada de Colombia y la Alcaldía de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), para poner a salvo al animal y brindarle atención especializada.

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Un rescate urgente tras evidencias de maltrato

Apolo presentaba un estado crítico. Según las autoridades, tenía quemaduras, heridas causadas con objetos cortopunzantes y signos evidentes de abandono, lo que encendió las alertas y obligó a una intervención inmediata.

Veterinarios de la UMATA que atendieron el caso confirmaron que el equino también tenía laceraciones, cascos desgastados, mucosas de color rosa pálido y lagrimeo abundante, indicadores de deterioro físico y falta de cuidados básicos.