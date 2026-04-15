Un burro de 14 años, bautizado como Apolo, fue rescatado en la zona insular de Cartagena luego de que autoridades atendieran una denuncia por abandono y maltrato animal en Isla Grande.
El caso fue reportado por un líder comunitario, lo que permitió activar un operativo conjunto entre la Armada de Colombia y la Alcaldía de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), para poner a salvo al animal y brindarle atención especializada.
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Un rescate urgente tras evidencias de maltrato
Apolo presentaba un estado crítico. Según las autoridades, tenía quemaduras, heridas causadas con objetos cortopunzantes y signos evidentes de abandono, lo que encendió las alertas y obligó a una intervención inmediata.
Veterinarios de la UMATA que atendieron el caso confirmaron que el equino también tenía laceraciones, cascos desgastados, mucosas de color rosa pálido y lagrimeo abundante, indicadores de deterioro físico y falta de cuidados básicos.
El operativo: traslado por mar y tierra
Para lograr su rescate, la Armada dispuso una Unidad de Reacción Rápida (URR) de la Estación de Guardacostas de Cartagena, que trasladó a Apolo vía marítima desde Isla Grande hasta Barú.
Desde allí, el animal fue llevado por vía terrestre hasta la Plaza de Todos, en Cartagena, donde actualmente recibe atención veterinaria, seguimiento nutricional y cuidados integrales para su recuperación.
Durante el traslado, el equipo médico le brindó primeros auxilios para estabilizarlo y comenzar el proceso de sanación de las heridas causadas por el maltrato.
Recuperación y llamado a la denuncia
Las autoridades aseguraron que Apolo permanecerá bajo supervisión especializada mientras avanza su recuperación en un entorno seguro, con el objetivo de garantizar su bienestar.
La Armada de Colombia reiteró su rechazo frente a este tipo de casos de maltrato animal y recordó la importancia de la denuncia ciudadana para prevenir este tipo de hechos que afectan la fauna y el equilibrio ambiental.