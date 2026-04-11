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La historia de “Houston, tenemos un problema” revive con Artemis II

Sáb, 11/04/2026 - 16:38
La frase “Houston, tenemos un problema” volvió a ser tendencia con Artemis II. Su origen en Apolo 13 y los fallos menores que la viralizaron.
La historia de “Houston, tenemos un problema” revive con Artemis II
Créditos:
EFE/ Nasa

El avance de la misión Artemis II hacia la órbita lunar no solo marcó un hito en la exploración espacial, sino que también reactivó una expresión profundamente arraigada en la cultura global: “Houston, tenemos un problema”. Mientras millones de personas seguían el recorrido en tiempo real, la frase volvió a circular con fuerza en redes sociales, impulsada por la atención mundial sobre el regreso humano al entorno de la Luna.

Aunque el balance técnico de la misión fue positivo, la reacción del público evidenció cómo cualquier detalle, por mínimo que sea, puede activar recuerdos de episodios críticos del pasado espacial.

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El episodio que dio origen a la famosa advertencia

El origen de esta frase se remonta al 13 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, cuando una explosión en un tanque de oxígeno puso en riesgo la vida de los astronautas. Lo que parecía una operación rutinaria se convirtió en una emergencia que obligó a rediseñar completamente la misión.

El primero en reportar la anomalía fue el astronauta Jack Swigert, quien comunicó: “Houston, hemos tenido un problema”. Poco después, el comandante Jim Lovell reiteró el mensaje, confirmando la gravedad de la situación. La tripulación logró regresar a la Tierra, pero el incidente quedó grabado como uno de los momentos más tensos de la historia espacial.

Con el tiempo, la industria cinematográfica simplificó la frase. En la película Apolo 13, protagonizada por Tom Hanks, se popularizó la versión actual, que terminó convirtiéndose en una referencia universal.

A diferencia de aquel episodio crítico, en Artemis II no se registraron emergencias que comprometieran la seguridad de los astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Sin embargo, algunos inconvenientes técnicos captaron la atención del público.

Entre ellos, se reportaron fallas menores en la cápsula Orión, como problemas en el sistema del inodoro, lo que generó una ola de memes en redes sociales. También se mencionaron inconvenientes de software en herramientas de comunicación como Microsoft Outlook, utilizados durante las transmisiones.

Estos episodios, aunque sin gravedad, fueron suficientes para que los usuarios retomaran la icónica frase con un tono irónico.

 

La historia de “Houston, tenemos un problema” revive con Artemis II
Créditos:
EFE

El peso simbólico de las misiones espaciales

El regreso de una misión tripulada a la órbita lunar después de más de cinco décadas ha reactivado inevitablemente las comparaciones con las misiones Apolo. Cada avance tecnológico convive con el recuerdo de los riesgos que marcaron la historia de la exploración espacial.

Esta conexión entre pasado y presente demuestra que la narrativa espacial no solo se construye con innovación, sino también con memoria colectiva.

La reaparición de “Houston, tenemos un problema” confirma que, incluso en un contexto de tecnología avanzada, los símbolos del pasado siguen vigentes. Artemis II no solo representó un paso hacia nuevas misiones, sino también un recordatorio de cómo la historia continúa influyendo en la forma en que el mundo interpreta cada nuevo viaje al espacio.

 

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