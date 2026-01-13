El pasaporte de Singapur fue catalogado como el más poderoso del mundo en 2026, al permitir el ingreso sin visa a 192 países, de acuerdo con el más reciente Henley Passport Index, el principal referente internacional en movilidad global.

Este índice, elaborado con datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), analiza 199 pasaportes y 227 destinos, y se actualiza mensualmente con base en cambios en políticas migratorias y acuerdos internacionales.

Singapur, el líder absoluto

Ubicada en el sudeste asiático, Singapur es uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie de apenas 728 kilómetros cuadrados. Sin embargo, su peso económico y diplomático es considerable. Con una población cercana a los seis millones de habitantes y una alta densidad poblacional, el país se posiciona como la economía número 28 del mundo por volumen de PIB. Su estabilidad política y su red de acuerdos internacionales explican el liderazgo de su pasaporte.

Japón y Corea del Sur, la fortaleza asiática

En el segundo lugar aparecen Japón y Corea del Sur, cuyos ciudadanos pueden ingresar sin visa a 188 destinos. Japón, una de las diez economías más grandes del planeta, combina poder económico con una sólida política exterior. Corea del Sur, por su parte, se ha consolidado como una potencia tecnológica y comercial, lo que ha fortalecido su presencia global y la confianza internacional en su pasaporte.

Europa domina el tercer puesto

El tercer lugar del ranking lo comparten Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, Suiza y España, con acceso a 186 países. Estos Estados europeos se caracterizan por altos niveles de desarrollo, estabilidad institucional y una diplomacia activa. España, además, destaca por ser una de las economías más importantes del continente y por su posición estratégica entre Europa, América Latina y el norte de África.

Completan el top cinco

En el cuarto puesto figuran Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Noruega, cuyos pasaportes permiten viajar sin visa a 185 destinos. El quinto lugar lo ocupan Hungría, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Emiratos Árabes Unidos, con acceso a 184 países, reflejando el avance de naciones que han fortalecido su política exterior en los últimos años.

¿Y Colombia?

El pasaporte colombiano ocupa el puesto 37 del ranking mundial, con acceso sin visa a 130 países. Aunque se mantiene en una posición intermedia, el resultado refleja avances en movilidad internacional, muy distante a los países que lideran el índice global.