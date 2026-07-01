Gobierno saliente presentará una reforma tributaria el próximo 20 de julio

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno dejará radicada en el Congreso de la República una nueva propuesta de reforma tributaria, con el objetivo de compensar el déficit fiscal generado por la falta de aprobación de la ley de financiamiento que debía respaldar el presupuesto de 2026.

La declaración fue entregada este martes durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, donde Ávila, en calidad de delegatario de funciones presidenciales, señaló que este será uno de los puntos centrales del proceso de empalme con el gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Reforma tributaria será radicada el 20 de julio

“El próximo 20 de julio este Gobierno va a dejar radicada en el Congreso de la República una propuesta de reforma tributaria que compense lo que se produjo como resultado de una decisión del Congreso que no aprobó la ley de financiamiento que acompañaba el presupuesto del 2026”, afirmó el ministro.

El funcionario aclaró que la decisión final sobre el trámite de esta iniciativa quedará en manos del nuevo gobierno. Sin embargo, insistió en que la administración saliente entregará recomendaciones para recuperar los ingresos que necesita el Estado.

Empalme incluirá diagnóstico fiscal del país

De acuerdo con Ávila, el objetivo de las labores de empalme es entregar una hoja de ruta que permita identificar los principales desequilibrios de las finanzas públicas y plantear alternativas para recuperar los ingresos del Estado.

Además, aseguró que el déficit fiscal, por el que tanto se ha criticado al gobierno actual, está relacionado con la falta de aprobación de la ley de financiamiento que debía acompañar el presupuesto de 2026.

“No debemos olvidarnos que el Gobierno presentó un proyecto de presupuesto para este año que fue aprobado por el Congreso con la conciencia y la claridad de que ese presupuesto requería una ley de financiamiento”, señaló.

El ministro cuestionó la decisión del Congreso de negar esa iniciativa y afirmó que esa situación terminó generando un desbalance en las cuentas públicas. De acuerdo con Ávila, la iniciativa buscará recuperar cerca de $16 billones en ingresos tributarios que no fueron incorporados al Presupuesto General de la Nación de 2026.

“El Congreso de manera irresponsable decidió negar la ley de financiamiento por un reducido grupo de parlamentarios en una de sus comisiones. Esa situación inevitablemente producía un desbalance fiscal este año para el Gobierno”, agregó.

Prioridad será recuperar ingresos del Estado

Aunque el ministro reconoció que podrían evaluarse ajustes en el gasto público, sostuvo que la prioridad debe estar en resolver la caída de los ingresos.

Según Ávila, la propuesta de reforma tributaria tendrá un enfoque progresivo y estará orientada a garantizar los recursos necesarios para la inversión social, el funcionamiento institucional y el cumplimiento de los compromisos del Estado.

El jefe de la cartera de Hacienda insistió en que el país necesita medidas que permitan asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar mayores presiones sobre el presupuesto nacional.

Críticas y dudas sobre su aprobación

La decisión, sin embargo, también podría abrir un nuevo debate político. Sectores críticos consideran que dejar radicada una reforma tributaria a pocos días del cierre del Gobierno puede ser interpretado como una presión sobre la administración entrante, más que como una iniciativa con posibilidades reales de avanzar.

Además, su aprobación luce poco probable en un Congreso que ya negó la ley de financiamiento y en medio de un cambio de gobierno que podría modificar las prioridades económicas y fiscales del país.