Karol G será presentadora en los Grammy 2026

Recording Academy anunció que Karol G participará como presentadora en los Grammy Awards 2026. La organización incluyó su nombre en la lista oficial de celebridades encargadas de presentar categorías durante la gala, que se realizará el 1 de febrero en Los Angeles.

Una participación breve, pero visible

Presentar en los Grammy no es sinónimo de cantar ni de recibir un premio. Es una intervención puntual dentro del libreto del show: subir al escenario, introducir una categoría y anunciar a los ganadores. En términos prácticos, es un rol corto, pero con alta exposición, porque suele ocurrir en momentos clave de la transmisión.

En la lista divulgada por la Academia aparecen también Carole King, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, Harry Styles, Jeff Goldblum, Lainey Wilson, Marcello Hernandez, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah y Teyana Taylor, además de un "presentador sorpresa" que se revelará durante la noche.

Cuándo y dónde ver la ceremonia

La gala televisada se realizará en el Crypto.com Arena y se emitirá en vivo por CBS, con opción de streaming en Paramount+. El horario confirmado para la transmisión principal es 8:00 p. m. (hora del Este), que coincide con el horario de Colombia ese día.

Más temprano se realizará la Premiere Ceremony en el Peacock Theater, donde se entregan varias categorías antes del show central. Esa ceremonia se verá por los canales digitales oficiales del evento, incluida la transmisión en YouTube y su plataforma en línea.

El contexto de una noche con dos actos

El formato escalonado responde a una realidad simple: la Academia entrega decenas de premios y necesita dividir el tiempo entre la ceremonia previa y la transmisión en horario estelar, donde se concentran las actuaciones y los momentos de mayor audiencia. Para la gala principal, se confirmó el regreso de Trevor Noah como presentador.