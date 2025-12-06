Un día antes de la noche de velitas, Bogotá ya registró su primer caso de lesión por pólvora en esta temporada. Según informó el alcalde Carlos Fernando Galán, la víctima es una mujer de 33 años en la localidad de Usme, a quien una chispa le cayó en uno de sus ojos mientras observaba a otras personas manipulando pólvora. Ella no estaba encendiendo ningún artefacto, solo estaba cerca del grupo que la usaba.

Primer caso en Usme prende las alertas

Galán señaló que este episodio muestra el riesgo de la pólvora incluso para quienes no la manipulan de forma directa. Insistió en que cualquier artefacto pirotécnico, incluso las llamadas "chispitas", puede causar lesiones y que el peligro se extiende a todas las personas que están alrededor, en especial niños y niñas.

El mandatario reiteró que la Administración Distrital mantendrá mensajes de prevención durante todo diciembre y pidió a las familias evitar el uso de pólvora en entornos residenciales o espacios donde haya menores de edad.

Casi una tonelada de pólvora incautada en una semana

En paralelo a este primer caso, el Distrito reportó que en la primera semana de diciembre las autoridades han decomisado 970 kilos de pólvora en diferentes operativos en la ciudad, una cifra cercana a una tonelada.

De acuerdo con el alcalde, dos procedimientos explican la mayor parte de ese volumen incautado:

Un operativo contra un vehículo que transportaba pólvora sin permisos para movilizarla ni comercializarla en Bogotá.



Un operativo en el sector de San Victorino , donde se encontraron más de 400 kilos almacenados en un espacio reducido, con riesgo de incendio o explosión.



La Secretaría de Gobierno informó que los controles se reforzarán en cinco localidades priorizadas por venta y uso de pirotecnia: Los Mártires, Santa Fe, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa.