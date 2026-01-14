Ataque sicarial en Bosa deja comerciante muerto y dos heridos

Una escena de terror se vivió la noche del 12 de enero en el suroccidente de Bogotá, cuando un ataque armado dentro de un local comercial dejó al descubierto el miedo que hoy enfrentan los pequeños negocios en la localidad de Bosa. El hecho ocurrió en el barrio José Antonio Galán y terminó con la muerte de un comerciante reconocido del sector y dos personas gravemente heridas, en un caso que estaría ligado a cobros extorsivos.

Según información oficial y versiones de testigos, el ataque se registró hacia las 7:00 de la noche, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta un establecimiento tipo Fruver. El parrillero descendió del vehículo, ingresó al local y abrió fuego de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el interior.

El blanco principal fue el propietario del negocio, un hombre de aproximadamente 55 años, quien recibió múltiples impactos de bala. En medio del ataque también resultaron heridos su esposa y un empleado, alcanzados por los disparos mientras intentaban ponerse a salvo.

Huida de los sicarios y traslado al hospital

Tras perpetrar el ataque, los agresores escaparon rápidamente en la motocicleta, aprovechando la poca iluminación y las vías del sector. Minutos después, vecinos y familiares auxiliaron a las víctimas y las trasladaron de urgencia al Hospital de Kennedy.

Pese a los esfuerzos médicos, el comerciante falleció poco después de su ingreso al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Entre tanto, la mujer y el trabajador permanecen internados en la unidad de cuidados intensivos, bajo pronóstico reservado.