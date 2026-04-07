¿Cómo comprar vivienda en Bogotá? Subsidios y requisitos clave

En medio de un panorama nacional donde la compra de vivienda ha disminuido, Bogotá muestra un comportamiento contrario. La clave, según la secretaria de Hábitat, Vanesa Velasco, está en un modelo integral que combina subsidios, oferta de suelo y acompañamiento financiero a las familias.

“Esta es una estrategia que estamos haciendo con recursos propios de Bogotá”, aseguró la funcionaria, al explicar que el Distrito destinó un billón de pesos para impulsar programas de adquisición, mejoramiento y arrendamiento.

Un plan integral para acceder a vivienda

Uno de los principales cambios en la política de vivienda de la ciudad es la implementación de un plan estructurado que va más allá de subsidios aislados.

“Por primera vez Bogotá tiene un plan de vivienda propio como plan”, explicó Velasco, refiriéndose a ‘Mi Casa en Bogotá’. Según detalló, este modelo aborda toda la cadena de valor: desde el acceso al crédito hasta la educación financiera.

“Se diseñó pensando en una cadena completa de valor en las necesidades de las familias y no en un programa independiente”, agregó.

¿Qué se necesita para comprar vivienda en Bogotá?

Velasco identificó tres factores clave que determinan el acceso a vivienda:

Información y reglas claras: “que tengan todo el conocimiento y una tranquilidad en el ejercicio de unas reglas claras de juego”. Asequibilidad: “la posibilidad que tiene una familia de poder acceder a un crédito de forma real y de poder pagar sus cuotas”. Oferta disponible: “que encuentren oferta en el mercado”, algo que se trabaja desde la gestión de suelo y proyectos.

Subsidios y ayudas: ¿cómo funcionan?

Uno de los puntos más buscados por los ciudadanos es qué tipo de ayudas existen. La secretaria explicó que hay apoyos en diferentes etapas:

Compra de vivienda

Mejoramiento

Arrendamiento

Apoyo a la cuota del crédito

Uno de los programas más destacados es el subsidio a la tasa: “lanzamos cuatro mil cupos para que las familias pudieran tener un apoyo mensual al crédito durante cuatro años hasta en un 35% del valor de su cuota”.

Además, indicó que este apoyo puede representar una reducción aproximada de 260 mil pesos mensuales.

¿Por qué es difícil comprar vivienda?

Más allá del factor económico, hay otras barreras que enfrentan los ciudadanos. Entre ellas, la incertidumbre frente a tasas de interés y precios.

“Las familias están preocupadas por el valor”, reconoció Velasco, aunque aclaró que el aumento en precios no ha sido tan alto como se esperaba.

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“Hoy nos hemos dado cuenta que están en un rango entre el 14% y el 15%, no subieron de la forma en que se esperaba”, agregó.

También mencionó que muchas personas desisten por falta de información o claridad en su situación financiera.

Consejos clave antes de comprar vivienda

La secretaria hizo énfasis en la preparación previa como factor determinante para lograr este objetivo.

“Lo primero es que hagan el curso de educación financiera de la Secretaría”, recomendó.

Además, insistió en la importancia de entender el momento en el que se encuentra cada persona: “conocer muy bien la situación en la que estás para entender si estás en un momento en el que vas a empezar a buscar vivienda o si necesitas otro tipo de apoyo”.

También alertó sobre dudas frecuentes: “muchas veces me preguntan por qué es importante tener un título de propiedad (…) estar en un mercado formal es supremamente relevante”.

Vivienda: motor de empleo y ciudad

Finalmente, Velasco destacó el impacto económico de este sector en la capital.

“Estamos hablando de más de 25 mil empleos directos que ya se han generado”, afirmó, al tiempo que subrayó su papel en la transformación urbana.

“La vivienda es un componente fundamental de los barrios y de la revitalización de la ciudad”.

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