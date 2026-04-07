Galán critica beneficios a cabecilla de banda ‘El Mesa’ tras capturas en Bogotá

Alias ‘El Montañero’, en el centro de la controversia

El beneficio cobija a Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido como alias ‘El Montañero’, cofundador de ‘El Mesa’ y exintegrante del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Pese a su trayectoria delictiva, ahora figura como gestor de paz, una decisión que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal surgió en Bello, Antioquia, y extendió su influencia a regiones como Caldas y Cundinamarca, además de ciudades como Cartagena y Tunja.

En Bogotá, donde opera desde 2012, la banda consolidó su poder mediante homicidios selectivos para desplazar a otras estructuras y controlar rutas de tráfico de drogas y armas, generando temor entre la ciudadanía.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron celulares, armas, documentos y registros contables, material clave para avanzar en los procesos judiciales.

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Antecedentes criminales y posibles vínculos

Alias ‘El Montañero’ ha sido capturado en varias ocasiones por delitos como tentativa de homicidio, hurto agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. También ha sido señalado de participar en el robo de un carro de valores en Bogotá.

Además, las autoridades investigan presuntos vínculos con el Eln, disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y el Tren de Aragua.

El caso ha reabierto la discusión sobre los beneficios judiciales a delincuentes dentro de procesos de paz. Desde la Alcaldía insisten en que este tipo de decisiones debilitan la lucha contra el crimen organizado.

“No más beneficios para delincuentes peligrosos”, reiteró Galán, mientras sectores políticos buscan tumbar la resolución que suspendió órdenes de captura a este y otros 23 criminales en el país.