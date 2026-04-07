Galán critica beneficios a cabecilla de banda ‘El Mesa’ tras capturas en Bogotá

Un contundente operativo contra la banda ‘El Mesa’ en Bogotá dejó 23 capturados, entre ellos sicarios, expendedores de droga, coordinadores de microtráfico y extorsionadores, según informaron la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Dijín.
Las detenciones se produjeron tras una investigación que permitió identificar cómo esta organización utilizaba taxis como fachada para movilizar armas y estupefacientes entre las localidades de Usme y Suba, consolidando su operación en la capital.
En paralelo al golpe contra la estructura, una decisión de la Fiscalía General de la Nación encendió el debate: la entidad suspendió la orden de captura contra el cabecilla de la organización para permitir su participación en la mesa de paz urbana desde la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí.
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El alcalde Carlos Fernando Galán cuestionó duramente la medida, calificándola como una “incoherencia” en la lucha contra el crimen. “Mientras aquí capturamos a los integrantes de la banda, a su líder le levantan la orden de captura”, afirmó.
Alias ‘El Montañero’, en el centro de la controversia
El beneficio cobija a Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido como alias ‘El Montañero’, cofundador de ‘El Mesa’ y exintegrante del Ejército Popular de Liberación (EPL).
Pese a su trayectoria delictiva, ahora figura como gestor de paz, una decisión que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal surgió en Bello, Antioquia, y extendió su influencia a regiones como Caldas y Cundinamarca, además de ciudades como Cartagena y Tunja.
En Bogotá, donde opera desde 2012, la banda consolidó su poder mediante homicidios selectivos para desplazar a otras estructuras y controlar rutas de tráfico de drogas y armas, generando temor entre la ciudadanía.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron celulares, armas, documentos y registros contables, material clave para avanzar en los procesos judiciales.
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Antecedentes criminales y posibles vínculos
Alias ‘El Montañero’ ha sido capturado en varias ocasiones por delitos como tentativa de homicidio, hurto agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público. También ha sido señalado de participar en el robo de un carro de valores en Bogotá.
Además, las autoridades investigan presuntos vínculos con el Eln, disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y el Tren de Aragua.
El caso ha reabierto la discusión sobre los beneficios judiciales a delincuentes dentro de procesos de paz. Desde la Alcaldía insisten en que este tipo de decisiones debilitan la lucha contra el crimen organizado.
“No más beneficios para delincuentes peligrosos”, reiteró Galán, mientras sectores políticos buscan tumbar la resolución que suspendió órdenes de captura a este y otros 23 criminales en el país.