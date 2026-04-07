Fiscalía reactiva órdenes de captura contra 16 jefes criminales en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra 16 jefes de estructuras criminales en Antioquia, luego de determinar que varios de ellos habían sido incluidos de manera irregular en una solicitud de suspensión pese a que ya estaban condenados o privados de la libertad.

La decisión, formalizada mediante la resolución 0079 firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, deja sin efecto la medida que había beneficiado inicialmente a 23 cabecillas de bandas con presencia en Medellín y el Valle de Aburrá. Según explicó la funcionaria, al menos 16 de estos ya se encontraban cumpliendo penas, lo que hacía jurídicamente improcedente mantener la suspensión de las órdenes de captura.

Hallazgos que motivaron la decisión

De acuerdo con la Fiscalía, la solicitud de suspensión presentada desde febrero por la oficina del comisionado de paz no detallaba que una parte significativa de los beneficiados estaba en prisión. Este hecho fue determinante para revertir la medida.

“La información entregada no indicaba que varios de estos cabecillas ya estaban privados de la libertad en cumplimiento de una condena”, señaló Camargo, quien enfatizó que estos procesos están enmarcados en esquemas de sometimiento a la justicia, por lo que no aplican para personas que ya cumplen penas.

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La determinación se produjo tras una reunión de alto nivel realizada el lunes 6 de abril, en la que participaron representantes del Gobierno nacional, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), en el marco de la política de paz total.

Cabecillas cobijados y excepciones

Con la reactivación, nombres como alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘Tom’ o ‘Chata’ vuelven a tener órdenes de captura vigentes. Estas estructuras han sido señaladas de operar en Medellín y otras zonas del país, con impacto en delitos como homicidio, extorsión y narcotráfico.

Cabecillas a los que no se les levantaron las órdenes de captura

Freyner Alonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’. Walter Alonso Román Jiménez, alias ‘El Tigre’. Dayron Alberto Muñoz Torres, alias ‘El Indio’. Elder Darbey Zapata Rivera, alias ‘Grande Pa’. Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’. José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’. Sebastián Murillo Echeverri, alias ‘Lindolfo’. Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’ o ‘Chata’. Juan Fernando Álvarez, alias ‘Juan XXIII’. Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias ‘El Compa’. Andrés Felipe Rodas Montoya, alias ‘Yervas’. Carlos Augusto Correa López, alias ‘Mono Pepe’. Iván Darío Suárez Muñoz, alias ‘Barbas’. Jesús David Hernández Grisales, alias ‘Chaparro’. Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Saya’. Paulo Andrés Torrez Flórez, alias ‘Pocho’.

No obstante, siete cabecillas continuarán con la suspensión de las órdenes de captura, al cumplir los requisitos legales para participar en eventuales procesos de sometimiento. Entre ellos se encuentra alias ‘El Montañero’, presunto líder de la organización El Mesa.

Cabecillas que continúan con suspensión de órdenes de captura

Albert Antonio Henao Acevedo, alias ‘Albert’. Rodrigo Henao Acevedo, alias ‘Perica’. Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias ‘Clemente’. Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias ‘El Abogado’. Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias ‘Mundo Malo’. Fredy Alexander Henao Arias, alias ‘Naranjo’. Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias ‘El Montañero’.

Reacciones y cuestionamientos

La decisión generó reacciones desde distintos sectores. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la coherencia de las medidas frente al combate del crimen organizado.

El mandatario advirtió que mientras las autoridades invierten años en investigaciones para capturar a integrantes de estas bandas, decisiones como la suspensión de órdenes de captura pueden enviar un mensaje contradictorio a la ciudadanía y a los organismos de seguridad.

“Estamos enfrentando estructuras muy peligrosas que generan violencia. No es coherente que sus líderes puedan recibir beneficios mientras se adelantan procesos judiciales en su contra”, afirmó.

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Debate sobre la política criminal

El caso reabre la discusión sobre los alcances de los llamados “diálogos sociojurídicos” con organizaciones criminales. Mientras el Gobierno Nacional defiende esta estrategia como una herramienta para reducir la violencia, críticos insisten en que cualquier acercamiento debe garantizar el sometimiento efectivo a la justicia.

Galán señaló que espera conocer con mayor claridad los criterios utilizados para incluir a algunos de estos cabecillas en procesos de diálogo, y reiteró que la única vía viable es su entrega y judicialización.

Por ahora, la Fiscalía mantiene activas las órdenes de captura contra los 16 jefes criminales y continúa evaluando el alcance de las solicitudes en el marco de la política de paz total, en medio de un debate que sigue generando tensiones entre seguridad y negociación.