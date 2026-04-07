¿Quién es Juan Carlos Hurtado, reemplazo de Ricardo Roa en Ecopetrol?

La junta directiva de Ecopetrol designó a Juan Carlos Hurtado Parra como presidente encargado de la compañía, en reemplazo de Ricardo Roa, quien saldrá temporalmente del cargo en medio de cuestionamientos judiciales y un periodo de vacaciones y licencia no remunerada.

La decisión se da en un contexto de alta tensión para la principal empresa estatal del país. Roa estará fuera de sus funciones durante siete semanas por vacaciones y posteriormente continuará con una licencia no remunerada hasta el 28 de junio, pocos días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Su salida coincide con procesos judiciales en curso, entre ellos una acusación por presunto tráfico de influencias y una próxima imputación por la supuesta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022.

¿Quién es Carlos Hurtado?

Juan Carlos Hurtado Parra, ahora al frente de Ecopetrol de manera encargada, es ingeniero electricista con especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyectos y cuenta con un MBA enfocado en la industria internacional de petróleo y gas.

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Con una trayectoria de 28 años en el sector energético, Hurtado ha desarrollado buena parte de su carrera dentro de Ecopetrol, donde actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, cargo que asumió en noviembre de 2025. Antes de ello, ocupó la vicepresidencia de Exploración, Desarrollo y Producción, una de las áreas clave de la compañía.

Trayectoria en el sector energético

La experiencia de Hurtado no se limita a Ecopetrol. También ha ocupado cargos directivos en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), una de las principales empresas del sector en Colombia. Su perfil técnico y gerencial ha estado enfocado en la gestión de proyectos, el desarrollo de campos de producción de hidrocarburos y la operación de sistemas de transporte de gas.

A lo largo de su carrera, ha liderado procesos relacionados con la administración de recursos, la implementación de metodologías de proyectos y la coordinación de operaciones en distintas áreas del negocio energético. Este recorrido lo posiciona como un perfil con amplio conocimiento del funcionamiento interno de la industria.

Un encargo en medio de la polémica

La llegada de Hurtado a la presidencia encargada de Ecopetrol ocurre en un momento complejo para la compañía. La salida temporal de Ricardo Roa no solo responde a su periodo de descanso, sino también al impacto de los procesos judiciales que enfrenta, los cuales han generado cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo.

La Fiscalía General de la Nación ya lo acusó formalmente por un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con beneficios en la compra de un apartamento en Bogotá. Además, se prevé que el 8 de abril de 2026 sea imputado por su presunta participación en la violación de topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que se desempeñó como gerente.

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Retos en la presidencia encargada

Durante su encargo, Hurtado tendrá el desafío de mantener la estabilidad operativa y financiera de Ecopetrol en un entorno marcado por la incertidumbre institucional. La empresa, considerada estratégica para la economía colombiana, enfrenta además retos asociados a la transición energética y a la volatilidad del mercado internacional de hidrocarburos.

Por ahora, la designación busca garantizar la continuidad en la dirección de la compañía mientras se define el futuro de la presidencia en propiedad. Entretanto, Hurtado asume el liderazgo con el respaldo de la junta directiva y con la tarea de sostener el rumbo de una de las empresas más importantes del país.