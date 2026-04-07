Karol G habla por primera vez sobre su soltería

La música latina inició 2026 con una noticia que ha impactado a millones de seguidores: Karol G y Feid pusieron fin a su relación sentimental luego de aproximadamente tres años juntos. La información fue confirmada por fuentes cercanas a ambos artistas, tras meses de rumores en redes sociales.
Una ruptura discreta tras meses de especulación
Desde finales de 2025, los fans ya sospechaban que algo no iba bien. La ausencia de publicaciones juntos y la falta de apariciones públicas en pareja encendieron las alarmas. Finalmente, a inicios de 2026 se conoció que la separación se dio de manera privada y en buenos términos.
Los dos reguetoneros habrían decidido mantener el tema en reserva, priorizando su bienestar personal y enfocándose en sus respectivos proyectos profesionales.
Una historia que nació en la música
La relación entre Karol G y Feid comenzó a tomar forma en 2021, tras su colaboración en el tema Friki. Aunque inicialmente mantuvieron el vínculo en discreción, fueron vistos juntos en repetidas ocasiones, especialmente durante el Bichota Tour, donde Feid participó como telonero.
No fue sino hasta 2023 cuando la pareja oficializó su relación, consolidándose como una de las más queridas del género urbano. Desde entonces, compartieron momentos tanto en escenarios como en redes sociales, fortaleciendo su conexión ante el público.
¿Qué dijo Karol G?
La primera en referirse públicamente a la ruptura fue Karol G, quien habló sobre este episodio en una entrevista con Playboy, donde además protagonizó una sesión fotográfica inédita en su carrera.
En sus declaraciones, la artista describió el final de la relación como una experiencia difícil y transformadora:
El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas
Según la publicación, la ruptura habría ocurrido en noviembre de 2025, lo que coincide con una serie de cambios significativos en la vida de la cantante, como su viaje a Hawái y su cambio de imagen.
Una nueva etapa de crecimiento personal
Más allá del impacto emocional, Karol G aseguró que este proceso le ha permitido reencontrarse consigo misma. La artista destacó que la soltería ha sido clave en su evolución personal y profesional.
Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola
Asimismo, reflexionó sobre las relaciones desde una perspectiva más madura, señalando la importancia de trabajar en uno mismo y también de tener la fortaleza para cerrar ciclos cuando es necesario.
Qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí
¿Por qué terminaron?
Aunque ninguno de los dos ha dado detalles específicos sobre las razones de la ruptura, las declaraciones de Karol G sugieren que fue ella quien tomó la decisión al notar que la relación ya no funcionaba como esperaba.
El cierre de esta etapa marca un punto de inflexión en la vida de ambos artistas, quienes continúan posicionándose como referentes globales de la música urbana.