Karol G habla por primera vez sobre su soltería

La música latina inició 2026 con una noticia que ha impactado a millones de seguidores: Karol G y Feid pusieron fin a su relación sentimental luego de aproximadamente tres años juntos. La información fue confirmada por fuentes cercanas a ambos artistas, tras meses de rumores en redes sociales.

Una ruptura discreta tras meses de especulación

Desde finales de 2025, los fans ya sospechaban que algo no iba bien. La ausencia de publicaciones juntos y la falta de apariciones públicas en pareja encendieron las alarmas. Finalmente, a inicios de 2026 se conoció que la separación se dio de manera privada y en buenos términos.

Los dos reguetoneros habrían decidido mantener el tema en reserva, priorizando su bienestar personal y enfocándose en sus respectivos proyectos profesionales.

Una historia que nació en la música

La relación entre Karol G y Feid comenzó a tomar forma en 2021, tras su colaboración en el tema Friki. Aunque inicialmente mantuvieron el vínculo en discreción, fueron vistos juntos en repetidas ocasiones, especialmente durante el Bichota Tour, donde Feid participó como telonero.

No fue sino hasta 2023 cuando la pareja oficializó su relación, consolidándose como una de las más queridas del género urbano. Desde entonces, compartieron momentos tanto en escenarios como en redes sociales, fortaleciendo su conexión ante el público.

¿Qué dijo Karol G?

La primera en referirse públicamente a la ruptura fue Karol G, quien habló sobre este episodio en una entrevista con Playboy, donde además protagonizó una sesión fotográfica inédita en su carrera.