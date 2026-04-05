Se revelan nuevos detalles de la cuarta temporada de Euphoria

La espera terminó para los fanáticos de Euphoria. HBO reveló el tráiler oficial de la tercera temporada de su aclamada producción, confirmando que el estreno será el próximo 12 de abril a las 8:00 p.m., con emisión simultánea en televisión y en HBO Max.

Una de las series más exitosas de HBO

Desde su debut, Euphoria se ha consolidado como una de las series más vistas en la historia de HBO. Creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, la producción ha sido ampliamente reconocida por su narrativa cruda y su estética visual.

Las dos primeras temporadas acumulan 25 nominaciones a los premios Emmy, de las cuales han obtenido nueve galardones, consolidando su impacto tanto en la crítica como en la audiencia.