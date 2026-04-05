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Se revelan nuevos detalles de la cuarta temporada de Euphoria

Dom, 05/04/2026 - 08:00
Cada vez está más cerca el tan esperado estreno de la cuarta temporada de Euphoria, aquí todo lo que debe saber.
Euphoria 4
Créditos:
Cortesía HBO Max

La espera terminó para los fanáticos de Euphoria. HBO reveló el tráiler oficial de la tercera temporada de su aclamada producción, confirmando que el estreno será el próximo 12 de abril a las 8:00 p.m., con emisión simultánea en televisión y en HBO Max.

Una de las series más exitosas de HBO

Desde su debut, Euphoria se ha consolidado como una de las series más vistas en la historia de HBO. Creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, la producción ha sido ampliamente reconocida por su narrativa cruda y su estética visual.

Las dos primeras temporadas acumulan 25 nominaciones a los premios Emmy, de las cuales han obtenido nueve galardones, consolidando su impacto tanto en la crítica como en la audiencia.

¿De qué tratará la temporada 3?

La nueva entrega contará con ocho episodios y seguirá a su grupo de protagonistas mientras enfrentan dilemas más profundos relacionados con la fe, la redención y la naturaleza del mal.

Con una narrativa más oscura y madura, la serie promete explorar nuevas capas emocionales en sus personajes, manteniendo el estilo que la ha convertido en un fenómeno cultural.

Reparto: regresos y grandes fichajes

El elenco principal regresa con figuras clave como Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Alexa Demie, entre otros.

Además, vuelven actores recurrentes como Colman Domingo y Dominic Fike.

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados es la incorporación de nuevas estrellas. Entre ellas destacan la legendaria actriz Sharon Stone y la artista española ROSALÍA, cuya participación ha generado gran expectativa.

El reparto también suma nombres como Natasha Lyonne y Marshawn Lynch, ampliando el universo de la serie con perfiles diversos.

Siguiendo el modelo tradicional de HBO, los episodios se estrenarán semanalmente cada domingo, una estrategia que ha demostrado ser efectiva para mantener la conversación activa en redes sociales.

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