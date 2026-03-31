La espera terminó para los seguidores del Ferxxo en Bogotá. A través de sus redes sociales, el cantante paisa confirmó que su aclamado 'Falxo Tour' aterrizará en la capital colombiana en 2026, prometiendo una experiencia cercana y cargada de nostalgia bajo el concepto 'Feid vs. Ferxxo'.

Aunque la expectativa es total, el artista ha decidido manejar esta gira bajo un formato de exclusividad para premiar a quienes están más pendientes de su carrera. Aquí le contamos todo lo que debe saber para no quedarse por fuera.

El método 'Green Print' y el pre-registro

A diferencia de los conciertos masivos tradicionales, la venta de boletería para el 'Falxo Tour' en Bogotá tendrá un filtro especial. Según explicó el propio Feid, la venta iniciará este 31 de marzo, pero para acceder, los interesados deberán realizar un preregistro en la plataforma 'Green Print' usando su correo electrónico.

Tras el registro, los fans recibirán un código único que les permitirá ingresar al sistema de compra. Con este método, el "Ferxxo" busca asegurar que las entradas lleguen a sus seguidores reales y evitar la reventa masiva.

¿Dónde seguir la disponibilidad de boletas?

La plataforma Ticketlive ya habilitó un espacio dedicado al evento donde los usuarios pueden seguir el conteo regresivo para la apertura de ventas. Aunque la ticketera oficial será anunciada próximamente, portales como Ticketlive funcionarán como puente informativo para redirigir a los fans de manera segura a los canales autorizados.

¿Qué esperar del 'Falxo Tour'?

Este formato ya tuvo su prueba de fuego en Medellín, donde el artista se presentó en el emblemático Teatro Carlos Vieco. Fue un show íntimo donde Feid hizo un recorrido por sus primeros éxitos y los himnos que hoy dominan las listas globales. Se espera que en Bogotá la dinámica sea similar: un escenario con historia que permita una conexión real, lejos de las grandes distancias de los estadios.

Fecha, lugar y precio

Si bien al principio había misterio sobre el lugar y la fecha de este concierto, la plataforma que vende las entradas indicó que este show se realizará en el centro de eventos Royal Center el próximo 26 de abril. Las boletas tienen un precio de $ 110.000.

Dato importante: Se recomienda a los fans realizar el pre-registro lo antes posible, ya que los códigos son limitados. ¡Es momento de preparar la ropa verde para la cita más íntima del Ferxxo en la capital!