Céline Dion confirmó su esperado regreso a los escenarios con una serie de 10 conciertos en París, marcando su vuelta tras varios años alejada por problemas de salud.

El anuncio fue hecho por la propia artista en un video publicado en sus redes sociales, coincidiendo con su cumpleaños número 58, donde aseguró sentirse fuerte y lista para retomar su carrera.

“Estoy bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco”, expresó la cantante, quien padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco común que afecta su movilidad y su voz.

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Los conciertos se realizarán en el recinto La Défense Arena, con capacidad para 40.000 personas, entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre. La preventa de entradas comenzará el próximo 7 de abril.

El regreso de Dion generó gran expectativa en París, donde incluso la torre Eiffel fue iluminada para celebrar el anuncio, mientras sonaba su interpretación de “Hymne à l’amour”, recordando su última gran aparición en los Juegos Olímpicos de 2024.

La artista había tenido que cancelar su gira mundial en 2023 debido a los efectos de su enfermedad, que le provoca espasmos musculares y dificultades para moverse y cantar.

Desde entonces, ha atravesado un intenso proceso de recuperación, documentado en su producción “I am Céline Dion”, en la que mostró su lucha por volver a los escenarios.

Su regreso representa uno de los más esperados en la industria musical, tras años de incertidumbre sobre su estado de salud.