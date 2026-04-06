Firman acta de inicio de obras para ampliación de la Autopista Norte de Bogotá

El Gobierno Nacional oficializó el inicio de uno de los proyectos clave para la movilidad en la capital, tras la firma del acta que da paso a las obras de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, en el marco de Accesos Norte Fase II.

La firma fue liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura, junto con la interventoría AFA y la concesión Ruta Bogotá Norte, responsables de la ejecución y supervisión de las obras. Con este paso, se habilita el arranque formal de las intervenciones en uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

Inicio de intervenciones en el corredor norte

Las primeras actividades estarán concentradas en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245, correspondiente a las Unidades Funcionales 1 a 5 del proyecto. En este sector se desarrollarán trabajos de ampliación y mejoramiento de la vía, considerados prioritarios para descongestionar el tráfico en el acceso norte de Bogotá.

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El vicepresidente Ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, explicó que la ejecución del proyecto avanzará de manera progresiva, en función del cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales establecidos.

Condiciones ambientales y protección de humedales

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto está relacionado con las intervenciones en zonas ambientalmente sensibles, particularmente en el área de influencia de los humedales Torca y Guaymaral.

En estos sectores, las obras estarán condicionadas al cumplimiento de los lineamientos definidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el marco de la licencia ambiental del proyecto. Esto implica que cualquier intervención deberá garantizar la protección de estos ecosistemas estratégicos.

Según la ANI, el desarrollo de Accesos Norte Fase II se realizará bajo criterios de sostenibilidad, con el objetivo de mitigar impactos ambientales y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Nuevos carriles y mejoras en movilidad

Dentro de las obras previstas entre las calles 191 y 245 se contempla la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido, así como un carril exclusivo para el sistema TransMilenio entre las calles 191 y 235.

Adicionalmente, se intervendrán los carriles existentes y se construirán carriles de adelantamiento para TransMilenio en estaciones proyectadas. El proyecto también incluye la adecuación de infraestructura para peatones y ciclistas, con andenes y ciclorrutas en ambos costados de la vía.

Entre las obras complementarias se destacan la construcción de retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242, así como los estudios y diseños para la intersección de la calle 201.

Impacto regional del proyecto

Accesos Norte Fase II tendrá una longitud aproximada de 17,96 kilómetros y busca mejorar la conectividad entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca. Con su ejecución, se espera reducir la congestión vehicular, optimizar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la movilidad regional.

El proyecto se consolida como una de las principales apuestas en infraestructura vial para la capital, en un contexto de alta demanda de transporte y crecimiento urbano en el norte de la ciudad.