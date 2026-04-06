Inicio
Bogotá

Obras de la Séptima avanzan y ya entran en fase de excavación

Lun, 06/04/2026 - 11:26
Tras finalizar la fase arqueológica sin hallazgos, el proyecto entra en excavación y promete reducir tiempos de viaje y ampliar el espacio público.
Obras carrera séptima
Créditos:
IDU

Las obras del corredor de la carrera Séptima en Bogotá avanzan tras completar su primera semana de trabajos en el tramo entre las calles 121 y 119, donde finalizó la fase de prospección arqueológica sin hallazgos.

Con este resultado, el proyecto entra en una nueva etapa. “Terminamos parte de la inspección arqueológica, nos dio negativo. Por eso ya podemos entrar con maquinaria pesada”, explicó Orlando Molano, director del IDU.

Ahora se desarrollan labores de excavación para la construcción de la base del muro de concreto y las nivelaciones necesarias para la obra.

"Arrancó el corredor de la Séptima. Lo que nos ha pedido el señor alcalde es que la obra no se pare, pero que sobre todo se cumplan los tiempos. Nosotros tenemos alrededor de 36 meses, o sea, va al 2029. Con las mejoras y sobre todo la búsqueda de nueva tecnología como el pipe jacking, que es una tuneladora que vamos a tener, vamos a ahorrarnos tiempo. Así que tengan la certeza que aquí vamos a estar", agregó el funcionario.

Además, destacó que el proyecto busca mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, especialmente para habitantes de sectores como El Codito, San Cristóbal, Barrancas y Verbenal. Según el IDU, los tiempos de desplazamiento pasarán de 65 minutos a 25 minutos en transporte público.

Más espacio público y conexión ambiental

También, la obra contempla una transformación urbana y ambiental. El corredor pasará de 200.000 metros cuadrados de espacio público deteriorado a cerca de 400.000 metros cuadrados renovados, con nuevas zonas verdes y mejor accesibilidad.

En materia ambiental, se reemplazarán más de 1.500 árboles por 4.300, de los cuales más de 4.000 serán nativos. “Van a mejorar la conexión ecosistémica y tendrán mayor capacidad de captura de CO2”, señaló el director del IDU.

Molano reconoció que las obras generan afectaciones temporales, pero reiteró el compromiso de cumplimiento: “Las obras generan molestias, lo entendemos, pero tengan la certeza que aquí estamos para que se cumplan en los tiempos”.

Bogotá
Carrera séptima
Movilidad
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
La OMS cumple 78 años y pone a la ciencia en el centro del debate sanitario
OMS celebra su 78 aniversario con un llamamiento a apoyar la ciencia para avanzar en salud Ginebra, 6 abr (EFE).- El Día Mundial de la Salud (7 de abril), en el que la OMS celebra su 78 aniversario, estará dedicado este año a los avances que la ciencia ha logrado para mejorar las condiciones sanitarias de la humanidad en las últimas décadas, según anunció la agencia sanitaria de la ONU en un comunicado. "Juntos por la salud, apoya a la ciencia" es el lema este año de la jornada mundial, en la que la Organi
En su aniversario 78, la OMS dedicó el Día Mundial de la Salud a defender la ciencia como motor de los avances sanitarios.
Mundo
Trump advierte que Irán puede ser “aniquilado en una noche”
Trump-ultimatum-Irán
El mandatario fijó un plazo para reabrir el paso clave o enfrentar ataques a infraestructura.
Mundo
¿Por qué se perderá todo tipo de comunicación con Artemis II?
Goodnight Moon
La misión de la NASA quedará incomunicada al pasar por la cara oculta de la Luna, en uno de los momentos más críticos y a la vez más esperados del viaje.
Regiones
Ibagué liderará cumbre global sobre economía circular
Ibagué
Más de 600 líderes de 40 países debatirán en la 'ciudad musical de Colombia' sobre sostenibilidad y el papel de las ciudades intermedias en la defensa del planeta.