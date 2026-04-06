Las obras del corredor de la carrera Séptima en Bogotá avanzan tras completar su primera semana de trabajos en el tramo entre las calles 121 y 119, donde finalizó la fase de prospección arqueológica sin hallazgos.

Con este resultado, el proyecto entra en una nueva etapa. “Terminamos parte de la inspección arqueológica, nos dio negativo. Por eso ya podemos entrar con maquinaria pesada”, explicó Orlando Molano, director del IDU.

Ahora se desarrollan labores de excavación para la construcción de la base del muro de concreto y las nivelaciones necesarias para la obra.

"Arrancó el corredor de la Séptima. Lo que nos ha pedido el señor alcalde es que la obra no se pare, pero que sobre todo se cumplan los tiempos. Nosotros tenemos alrededor de 36 meses, o sea, va al 2029. Con las mejoras y sobre todo la búsqueda de nueva tecnología como el pipe jacking, que es una tuneladora que vamos a tener, vamos a ahorrarnos tiempo. Así que tengan la certeza que aquí vamos a estar", agregó el funcionario.

Además, destacó que el proyecto busca mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, especialmente para habitantes de sectores como El Codito, San Cristóbal, Barrancas y Verbenal. Según el IDU, los tiempos de desplazamiento pasarán de 65 minutos a 25 minutos en transporte público.

Más espacio público y conexión ambiental

También, la obra contempla una transformación urbana y ambiental. El corredor pasará de 200.000 metros cuadrados de espacio público deteriorado a cerca de 400.000 metros cuadrados renovados, con nuevas zonas verdes y mejor accesibilidad.

En materia ambiental, se reemplazarán más de 1.500 árboles por 4.300, de los cuales más de 4.000 serán nativos. “Van a mejorar la conexión ecosistémica y tendrán mayor capacidad de captura de CO2”, señaló el director del IDU.

Molano reconoció que las obras generan afectaciones temporales, pero reiteró el compromiso de cumplimiento: “Las obras generan molestias, lo entendemos, pero tengan la certeza que aquí estamos para que se cumplan en los tiempos”.