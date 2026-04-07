Las 8 estaciones del Metro que tendrán conexión directa con TransMilenio

La articulación entre el Metro de Bogotá y TransMilenio empieza a definirse con mayor claridad. El proyecto de la Línea 1, que contempla 16 estaciones, tendrá ocho puntos con conexión directa entre ambos sistemas y dos adicionales con integración por cercanía, lo que facilitará los desplazamientos en zonas de alta demanda.

Corredores como la avenida Caracas, la NQS y el suroccidente de la ciudad serán protagonistas de esta interconexión, pensada para optimizar la movilidad de miles de usuarios.

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Las 8 estaciones con conexión directa

La integración se ubicará estratégicamente en troncales ya consolidadas. Estas son las estaciones donde habrá conexión directa entre el metro y TransMilenio:

Estación 2 – Portal Américas

Av. Villavicencio entre carreras 86B y 86G

Estación 9 – SENA (NQS sur)

NQS entre diagonal 16 sur y calle 17A bis sur

Estación 11 – Hospital (HOMI)

Av. Caracas entre calles 2 y 3

Estación 12 – Avenida Jiménez

Av. Caracas entre calles 11 y 13

Estación 13 – Central (Calle 26)

Av. Caracas entre calles 24A y 26

Estación 14 – Calle 45

Av. Caracas entre calles 42 y 44

Estación 15 – Calle 63

Av. Caracas entre calles 61 y 63

Estación 16 – Calle 72

Av. Caracas entre calles 72 y 74

El sistema fue diseñado para permitir un tránsito organizado entre ambos modos de transporte. Las estaciones contarán con espacios diferenciados que facilitarán el flujo de pasajeros:

Área de acceso libre , sin necesidad de pago

Zona paga del metro , con validación del pasaje

Zona paga de TransMilenio , independiente

Áreas técnicas y operativas

Espacios comerciales y de servicios , con locales y atención al usuario

Baños públicos y cicloparqueaderos

Uno de los elementos clave del diseño será la construcción de edificios laterales conectados al viaducto mediante pasarelas. Este modelo permitirá conservar el espacio público y mejorar la circulación de peatones en cada estación.

Con esta integración, el Metro de Bogotá avanza hacia un sistema de transporte más eficiente, enfocado en reducir tiempos de viaje y mejorar la experiencia de los ciudadanos.