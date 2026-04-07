Las 8 estaciones del Metro que tendrán conexión directa con TransMilenio

La articulación entre el Metro de Bogotá y TransMilenio empieza a definirse con mayor claridad. El proyecto de la Línea 1, que contempla 16 estaciones, tendrá ocho puntos con conexión directa entre ambos sistemas y dos adicionales con integración por cercanía, lo que facilitará los desplazamientos en zonas de alta demanda.
Corredores como la avenida Caracas, la NQS y el suroccidente de la ciudad serán protagonistas de esta interconexión, pensada para optimizar la movilidad de miles de usuarios.
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Las 8 estaciones con conexión directa
La integración se ubicará estratégicamente en troncales ya consolidadas. Estas son las estaciones donde habrá conexión directa entre el metro y TransMilenio:
- Estación 2 – Portal Américas
Av. Villavicencio entre carreras 86B y 86G
- Estación 9 – SENA (NQS sur)
NQS entre diagonal 16 sur y calle 17A bis sur
- Estación 11 – Hospital (HOMI)
Av. Caracas entre calles 2 y 3
- Estación 12 – Avenida Jiménez
Av. Caracas entre calles 11 y 13
- Estación 13 – Central (Calle 26)
Av. Caracas entre calles 24A y 26
- Estación 14 – Calle 45
Av. Caracas entre calles 42 y 44
- Estación 15 – Calle 63
Av. Caracas entre calles 61 y 63
- Estación 16 – Calle 72
Av. Caracas entre calles 72 y 74
El sistema fue diseñado para permitir un tránsito organizado entre ambos modos de transporte. Las estaciones contarán con espacios diferenciados que facilitarán el flujo de pasajeros:
- Área de acceso libre, sin necesidad de pago
- Zona paga del metro, con validación del pasaje
- Zona paga de TransMilenio, independiente
- Áreas técnicas y operativas
- Espacios comerciales y de servicios, con locales y atención al usuario
- Baños públicos y cicloparqueaderos
Uno de los elementos clave del diseño será la construcción de edificios laterales conectados al viaducto mediante pasarelas. Este modelo permitirá conservar el espacio público y mejorar la circulación de peatones en cada estación.
Con esta integración, el Metro de Bogotá avanza hacia un sistema de transporte más eficiente, enfocado en reducir tiempos de viaje y mejorar la experiencia de los ciudadanos.