Entre la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre, autoridades hallaron tres petardos de bajo alcance en tiendas de Falabella ubicadas en los centros comerciales La Felicidad, Titán Plaza y Centro Mayor, en la ciudad de Bogotá.
Activación de protocolos de seguridad
La empresa chilena informó que, al conocer la situación, activó todos los protocolos de seguridad y dio aviso inmediato a las autoridades competentes.
“Tan pronto como conocimos la situación, se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes”, señaló Falabella de Colombia S.A. en un comunicado oficial.
La compañía añadió que la medida se tomó “pensando en la seguridad de nuestros clientes y colaboradores” y aclaró que todas las operaciones se desarrollan actualmente con normalidad.
Intervención de la Policía
Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que se trató de artefactos explosivos improvisados de bajo poder, los cuales fueron encontrados en los tres establecimientos mencionados.
Unidades especializadas del Grupo Antiexplosivos acudieron de inmediato a las zonas, aseguraron el perímetro y garantizaron la integridad de empleados y visitantes.
“Se adelantan labores de verificación técnica y recolección de elementos materiales probatorios que permitan determinar el origen y los presuntos responsables”, informó la institución.
Investigaciones en curso
Las sustancias encontradas fueron trasladadas a los laboratorios de química forense, donde se determinará su composición. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido los hechos a ningún grupo o persona específica, pero se mantienen en coordinación con los equipos de seguridad privada para esclarecer lo sucedido.
Falabella agradeció el trabajo de las autoridades y reiteró que la seguridad de sus visitantes y trabajadores sigue siendo su máxima prioridad.