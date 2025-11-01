Entre la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre, autoridades hallaron tres petardos de bajo alcance en tiendas de Falabella ubicadas en los centros comerciales La Felicidad, Titán Plaza y Centro Mayor, en la ciudad de Bogotá.

Activación de protocolos de seguridad

La empresa chilena informó que, al conocer la situación, activó todos los protocolos de seguridad y dio aviso inmediato a las autoridades competentes.

“Tan pronto como conocimos la situación, se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes”, señaló Falabella de Colombia S.A. en un comunicado oficial.

La compañía añadió que la medida se tomó “pensando en la seguridad de nuestros clientes y colaboradores” y aclaró que todas las operaciones se desarrollan actualmente con normalidad.