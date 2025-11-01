Inicio
Bogotá

Hallan explosivos de bajo poder en tres tiendas de Falabella en Bogotá

Sáb, 01/11/2025 - 19:11
La Policía y equipos antiexplosivos atendieron una alerta por artefactos de bajo alcance en tres puntos de Falabella. No se reportaron heridos.
Tienda Falabella
Créditos:
Falabella

Entre la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre, autoridades hallaron tres petardos de bajo alcance en tiendas de Falabella ubicadas en los centros comerciales La Felicidad, Titán Plaza y Centro Mayor, en la ciudad de Bogotá.

Activación de protocolos de seguridad

La empresa chilena informó que, al conocer la situación, activó todos los protocolos de seguridad y dio aviso inmediato a las autoridades competentes.

“Tan pronto como conocimos la situación, se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes”, señaló Falabella de Colombia S.A. en un comunicado oficial.

La compañía añadió que la medida se tomó “pensando en la seguridad de nuestros clientes y colaboradores” y aclaró que todas las operaciones se desarrollan actualmente con normalidad.

Intervención de la Policía

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que se trató de artefactos explosivos improvisados de bajo poder, los cuales fueron encontrados en los tres establecimientos mencionados.

Unidades especializadas del Grupo Antiexplosivos acudieron de inmediato a las zonas, aseguraron el perímetro y garantizaron la integridad de empleados y visitantes.

“Se adelantan labores de verificación técnica y recolección de elementos materiales probatorios que permitan determinar el origen y los presuntos responsables”, informó la institución.

Investigaciones en curso

Las sustancias encontradas fueron trasladadas a los laboratorios de química forense, donde se determinará su composición. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido los hechos a ningún grupo o persona específica, pero se mantienen en coordinación con los equipos de seguridad privada para esclarecer lo sucedido.

Falabella agradeció el trabajo de las autoridades y reiteró que la seguridad de sus visitantes y trabajadores sigue siendo su máxima prioridad.

Colombia
Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Hallan explosivos de bajo poder en tres tiendas de Falabella en Bogotá
Tienda Falabella
La Policía y equipos antiexplosivos atendieron una alerta por artefactos de bajo alcance en tres puntos de Falabella. No se reportaron heridos.
Fútbol
Cristiano Ronaldo y su hijo marcan gol en el mismo día
Cristiano Ronaldo y su hijo Jr
Cristiano Ronaldo lidera al Al-Nassr mientras su hijo debuta con gol en la Sub-16 de Portugal. Un día histórico para la familia.
Entretenimiento
‘El Comandante’ a juicio por el homicidio de B-King y Regio Clown
B-King y DJ Regio Clown
El principal sospechoso del homicidio de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown fue vinculado a proceso en el Estado de México.
Bogotá
Padres de estudiante de Los Andes narran su dolor y piden justicia
carta-padres-jaime-esteban-andes
En una carta cargada de amor y desconsuelo, los padres de Jaime Esteban, hablan del hijo que perdieron y del vacío que deja su ausencia.
Kien Opina
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 01/11/2025 - 11:29
En la mira de los drones
Cristina Plazas Michelsen
Luis Pérez Gutiérrez
Vie, 31/10/2025 - 18:25
Ningún país es libre si oculta la pobreza para parecer próspero
Luis Pérez Gutiérrez
Jimmy Bedoya
Vie, 31/10/2025 - 18:10
Las raíces del crimen
Jimmy Bedoya
David Bocanument
Vie, 31/10/2025 - 09:18
¿Qué hacemos para generar más confianza en el sistema financiero?
David Bocanument