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Petro asegura que estadounidense detenido en Bogotá al parecer no abusó de menor

Lun, 15/06/2026 - 22:03
El mandatario entregó una nueva versión de los hechos, la cual difiere de aquella por la que es acusado el estadounidense.
Petro asegura que estadounidense al parecer no abusó de menor.
Créditos:
EFE y Redes sociales.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este lunes que el estadounidense que fue detenido el domingo en el norte de Bogotá, por el presunto abuso sexual de un menor, "al parecer no violó" al niño. Según el mandatario, es uno de los tres hijos que el norteamericano adoptó en el país.

"Debo notificar a la sociedad colombiana, porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida", expresó Petro en X.

El hombre fue detenido luego de que personas que pasaban frente al edificio alertaran a la Policía de que, presuntamente, estaba abusando de un menor en el balcón de un apartamento, frente a todo el mundo, lo que hizo que una multitud se aglomerara en el lugar para defender al niño mientras llegaban las autoridades.

"Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño", añadió el mandatario, quien pidió que "la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano al estadounidense".

En el apartamento donde ocurrió la escena había otros dos niños, quienes al parecer fueron adoptados junto al otro menor por el hombre y su pareja, según la Procuraduría (Ministerio Público).

"Al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) a través de una tercerización privada para las adopciones. He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el Estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia", añadió Petro.

El mandatario consideró además que es una "buena lección de realidad a quienes fácilmente" pueden ser "engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad".

"Creo que hemos transformado en pedófilo a alguien que no lo es", añadió el presidente.
 

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