Bogotá

¡Pilas! Pico y placa regional en Bogotá este 8 de diciembre

Dom, 07/12/2025 - 14:41
La medida aplicará durante el puente festivo por la celebración de la Inmaculada Concepción y regulará el ingreso de vehículos particulares a la capital.
Tráfico Bogotá
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Quienes se desplacen durante el puente festivo del Día de la Inmaculada Concepción deben tener en cuenta que este lunes 8 de diciembre de 2025 estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá de carros particulares, con el fin de ordenar el flujo vehicular en los principales corredores de entrada a la ciudad.

La medida funcionará en dos franjas horarias

  • Entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
  • Mientras que de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. 
  • Antes de las 12:00 del mediodía  y después de las 8:00 p.m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

La medida aplica para los ciudadanos que circulen por los nueve principales corredores de acceso a la capital, por lo que residentes y visitantes de municipios aledaños deben programar sus desplazamientos conforme a la terminación de sus placas.

Las vías donde rige el pico y placa regional son:

  1. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
  2. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
  3. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
  4. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
  5. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
  6. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
  7. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
  8. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
  9. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente. 
Bogotá
Pico y placa
