Quienes se desplacen durante el puente festivo del Día de la Inmaculada Concepción deben tener en cuenta que este lunes 8 de diciembre de 2025 estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá de carros particulares, con el fin de ordenar el flujo vehicular en los principales corredores de entrada a la ciudad.

La medida funcionará en dos franjas horarias

Entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. , solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8 .

, solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: . Mientras que de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. , el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

, el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p.m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

La medida aplica para los ciudadanos que circulen por los nueve principales corredores de acceso a la capital, por lo que residentes y visitantes de municipios aledaños deben programar sus desplazamientos conforme a la terminación de sus placas.

Las vías donde rige el pico y placa regional son: