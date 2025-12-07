Créditos:
Alcaldía de Bogotá
Quienes se desplacen durante el puente festivo del Día de la Inmaculada Concepción deben tener en cuenta que este lunes 8 de diciembre de 2025 estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá de carros particulares, con el fin de ordenar el flujo vehicular en los principales corredores de entrada a la ciudad.
La medida funcionará en dos franjas horarias
- Entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
- Mientras que de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
- Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p.m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.
La medida aplica para los ciudadanos que circulen por los nueve principales corredores de acceso a la capital, por lo que residentes y visitantes de municipios aledaños deben programar sus desplazamientos conforme a la terminación de sus placas.
Las vías donde rige el pico y placa regional son:
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
- Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
- Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
- Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
- Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
- Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
- Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
- Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.