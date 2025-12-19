Inicio
Bogotá

¿Por qué aumentan las goteras y filtraciones en los hogares en diciembre?

Vie, 19/12/2025 - 14:27
Aunque muchos lo asocian con clima seco, diciembre sigue siendo un mes de lluvias que puede generar filtraciones, humedad y daños en viviendas de la capital.
Persona caminando en medio de la lluvia
Créditos:
Referencia - Gemini

Diciembre en Bogotá no solo trae luces, celebraciones y vacaciones. Aunque muchos lo asocian con una temporada más seca, este mes sigue siendo uno de los periodos con mayor riesgo de goteras, filtraciones y daños estructurales en las viviendas, especialmente durante episodios de lluvias intensas y granizadas como las registradas en los últimos días.

De acuerdo con expertos en mantenimiento del hogar, como el equipo de Sugurú, diciembre hace parte de la temporada de lluvias en la capital. Las cifras históricas indican cerca de 12 días lluviosos, condiciones que pueden pasar desapercibidas, pero que representan un riesgo para casas y apartamentos.

Diciembre no es tan seco como muchos creen

Las temperaturas en Bogotá durante diciembre oscilan entre los 10 °C y 17 °C, con niveles de humedad elevados. Este escenario puede agravar problemas como filtraciones en techos, goteras, fallas en tuberías, humedad en muros o deterioro en marcos de ventanas y vidrios.

Además, los especialistas advierten que muchos daños no se evidencian con la primera lluvia, sino después de una segunda o tercera precipitación fuerte, cuando el agua comienza a filtrarse en estructuras debilitadas.

Revisiones clave para evitar emergencias en casa

Ante este panorama, los expertos recomiendan aprovechar diciembre para realizar revisiones preventivas en:

  • Desagües y bajantes de agua
  • Tuberías internas y externas
  • Techos, cubiertas y terrazas
  • Marcos de ventanas y vidrieras

Estas acciones pueden prevenir emergencias mayores y costos elevados en reparaciones durante la temporada de fin de año.

Asistencia profesional disponible las 24 horas

En caso de presentarse una emergencia, existen servicios especializados como Sugurú, que ofrece asistencia en plomería, vidriería, electricidad y cerrajería, con profesionales disponibles 24/7 para atender situaciones imprevistas y ayudar a proteger el hogar.

Bogotá
